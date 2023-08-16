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Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:02
2023-08-16T03:02
2023-08-16T08:44
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник."Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", — сказал собеседник.Он добавил, что по просьбе Лондона киевские власти в июле дали указания СБУ и Главному управлению разведки оказать максимальное и оперативное содействие представителям MI6 и британского спецподразделения SAS "в подборе ста боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте".В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник.Отправка боевиков, по словам собеседника агентства, намечена на вторую половину августа: украинское судно должно доставить отряд из порта Измаил в суданский город Омдурман.Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.Уроженец Винницкой области Пращук в 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций", участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017-го служил в ГУР. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве.После увольнения в запас в 2019 году избирался в Верховную раду Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа". К началу российской спецоперации — офицер резерва ГУР.
https://ria.ru/20230728/udar-1886842483.html
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в мире, африка, россия, британская разведывательная служба mi6, министерство обороны украины, служба безопасности украины
В мире, Африка, Россия, Британская разведывательная служба MI6, Министерство обороны Украины, Служба безопасности Украины
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
MI6 подготовила карательный отряд украинских боевиков для отправки в Африку
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник.
«
"Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", — сказал собеседник.
Он добавил, что по просьбе Лондона
киевские власти в июле дали указания СБУ
и Главному управлению разведки оказать максимальное и оперативное содействие представителям MI6 и британского спецподразделения SAS
"в подборе ста боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте".
В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник.
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Отправка боевиков, по словам собеседника агентства, намечена на вторую половину августа: украинское судно должно доставить отряд из порта Измаил в суданский город Омдурман.
Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.
Уроженец Винницкой области Пращук в 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций", участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017-го служил в ГУР. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве.
После увольнения в запас в 2019 году избирался в Верховную раду Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа". К началу российской спецоперации — офицер резерва ГУР.
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