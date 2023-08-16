Рейтинг@Mail.ru
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 16.08.2023 (обновлено: 08:44 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/otryad-1890321050.html
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:02
2023-08-16T08:44
в мире
африка
россия
британская разведывательная служба mi6
министерство обороны украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537542_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_21cdd8c7a002abadfaaef24727ca4b75.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник.&quot;Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований&quot;, — сказал собеседник.Он добавил, что по просьбе Лондона киевские власти в июле дали указания СБУ и Главному управлению разведки оказать максимальное и оперативное содействие представителям MI6 и британского спецподразделения SAS "в подборе ста боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте".В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник.Отправка боевиков, по словам собеседника агентства, намечена на вторую половину августа: украинское судно должно доставить отряд из порта Измаил в суданский город Омдурман.Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.Уроженец Винницкой области Пращук в 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций", участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017-го служил в ГУР. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве.После увольнения в запас в 2019 году избирался в Верховную раду Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа". К началу российской спецоперации — офицер резерва ГУР.
https://ria.ru/20230728/udar-1886842483.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889636093.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537542_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e601de9400f4b69a1429d82d6580ae3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, россия, британская разведывательная служба mi6, министерство обороны украины, служба безопасности украины
В мире, Африка, Россия, Британская разведывательная служба MI6, Министерство обороны Украины, Служба безопасности Украины
Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку

MI6 подготовила карательный отряд украинских боевиков для отправки в Африку

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ
Спецназ ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник.
«

"Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", — сказал собеседник.

Он добавил, что по просьбе Лондона киевские власти в июле дали указания СБУ и Главному управлению разведки оказать максимальное и оперативное содействие представителям MI6 и британского спецподразделения SAS "в подборе ста боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте".
В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Экс-агент MI6 указал, какой мощный удар Россия нанесла США на Украине
28 июля, 13:32
Отправка боевиков, по словам собеседника агентства, намечена на вторую половину августа: украинское судно должно доставить отряд из порта Измаил в суданский город Омдурман.
Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.
Уроженец Винницкой области Пращук в 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций", участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017-го служил в ГУР. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве.
После увольнения в запас в 2019 году избирался в Верховную раду Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа". К началу российской спецоперации — офицер резерва ГУР.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине
11 августа, 20:49
 
В миреАфрикаРоссияБританская разведывательная служба MI6Министерство обороны УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала