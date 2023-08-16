https://ria.ru/20230816/opk-1890450449.html
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли - РИА Новости, 16.08.2023
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:24
2023-08-16T17:24
2023-08-16T17:24
россия
дмитрий медведев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
форум "армия — 2023"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК". Медведев в среду побывал на форуме "Армия-2023". "Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса" ... Я просил бы Минпромторг и, конечно, министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал он.
https://ria.ru/20230805/soveschanie-1888312622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Форум "Армия — 2023", Безопасность
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли
Медведев поручил Минпромторгу и Минобороны подумать, кого в ОПК можно поощрить
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК".
Медведев в среду побывал на форуме "Армия-2023".
"Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса" ... Я просил бы Минпромторг и, конечно, министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал он.
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу