https://ria.ru/20230816/opk-1890450449.html

Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли

Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли - РИА Новости, 16.08.2023

Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:24

2023-08-16T17:24

2023-08-16T17:24

россия

дмитрий медведев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

форум "армия — 2023"

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК". Медведев в среду побывал на форуме "Армия-2023". "Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса" ... Я просил бы Минпромторг и, конечно, министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал он.

https://ria.ru/20230805/soveschanie-1888312622.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия — 2023", безопасность