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Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли - РИА Новости, 16.08.2023
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17:24 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/opk-1890450449.html
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли - РИА Новости, 16.08.2023
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:24
2023-08-16T17:24
россия
дмитрий медведев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
форум "армия — 2023"
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК". Медведев в среду побывал на форуме "Армия-2023". "Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса" ... Я просил бы Минпромторг и, конечно, министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал он.
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россия, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Форум "Армия — 2023", Безопасность
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли

Медведев поручил Минпромторгу и Минобороны подумать, кого в ОПК можно поощрить

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК".
Медведев в среду побывал на форуме "Армия-2023".
"Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса" ... Я просил бы Минпромторг и, конечно, министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал он.
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РоссияДмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Форум "Армия — 2023"Безопасность
 
 
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