https://ria.ru/20230816/ogranicheniya-1890369138.html

Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской

Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской - РИА Новости, 16.08.2023

Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:10

2023-08-16T12:10

2023-08-16T12:10

россия

елена блиновская

борис титов

людмила нефедова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, однако отметил, что оспаривать саму суть обвинения вряд ли получится, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. "Оспаривать саму суть обвинения в отношении Елены Блиновской вряд ли возможно. Однако закон - это не только дух, но и буква. И буква позволяет несколько ослабить ограничения, которые на Блиновскую наложены. Думаю, после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся", - передаются слова Титова в сообщении. Эксперты Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", действующего под эгидой Титова, считают, что для изменения меры пресечения (к примеру на подписку о невыезде) есть законные основания, а задержание Блиновской в момент пересечения российско-белорусской границы формально нельзя назвать попыткой скрыться от следствия. "Задержали Блиновскую в ночь на 27 апреля, а уголовное дело было возбуждено вечером 26-го. Нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой...", - поясняет эксперт Тимофей Ермак. Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 50 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное. Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html

https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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россия, елена блиновская, борис титов, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)