https://ria.ru/20230816/ogranicheniya-1890369138.html
Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской
Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской - РИА Новости, 16.08.2023
Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:10
2023-08-16T12:10
2023-08-16T12:10
россия
елена блиновская
борис титов
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, однако отметил, что оспаривать саму суть обвинения вряд ли получится, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. "Оспаривать саму суть обвинения в отношении Елены Блиновской вряд ли возможно. Однако закон - это не только дух, но и буква. И буква позволяет несколько ослабить ограничения, которые на Блиновскую наложены. Думаю, после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся", - передаются слова Титова в сообщении. Эксперты Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", действующего под эгидой Титова, считают, что для изменения меры пресечения (к примеру на подписку о невыезде) есть законные основания, а задержание Блиновской в момент пересечения российско-белорусской границы формально нельзя назвать попыткой скрыться от следствия. "Задержали Блиновскую в ночь на 27 апреля, а уголовное дело было возбуждено вечером 26-го. Нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой...", - поясняет эксперт Тимофей Ермак. Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 50 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное. Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
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россия, елена блиновская, борис титов, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Елена Блиновская, Борис Титов, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ)
Титов предложил ослабить ограничения против Блиновской
Титов предложил дать возможность Блиновской возместить нанесенный бюджету ущерб
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, однако отметил, что оспаривать саму суть обвинения вряд ли получится, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.
"Оспаривать саму суть обвинения в отношении Елены Блиновской вряд ли возможно. Однако закон - это не только дух, но и буква. И буква позволяет несколько ослабить ограничения, которые на Блиновскую наложены. Думаю, после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся", - передаются слова Титова в сообщении.
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Эксперты Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", действующего под эгидой Титова, считают, что для изменения меры пресечения (к примеру на подписку о невыезде) есть законные основания, а задержание Блиновской в момент пересечения российско-белорусской границы формально нельзя назвать попыткой скрыться от следствия. "Задержали Блиновскую в ночь на 27 апреля, а уголовное дело было возбуждено вечером 26-го. Нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой...", - поясняет эксперт Тимофей Ермак.
Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 50 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное.
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
сообщала РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ
. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов.
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По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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