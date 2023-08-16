https://ria.ru/20230816/ofitser-1890321734.html

Источник: отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук

Источник: отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук - РИА Новости, 16.08.2023

Источник: отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук

Подразделением украинских боевиков, подготовленным британской разведкой MI6 для диверсий в Африке, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:11

2023-08-16T03:11

2023-08-16T03:24

в мире

украина

африка

зимбабве

владимир зеленский

британская разведывательная служба mi6

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подразделением украинских боевиков, подготовленным британской разведкой MI6 для диверсий в Африке, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который имеет опыт "успешных ликвидаций" и участвовал в операциях MI6 в Зимбабве, сообщил в среду военно-дипломатический источник. Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию. "Командование отрядом украинских головорезов возложено на подполковника ГУР минобороны Украины В. Ю. Пращука", - сказал источник. Пращук родился 18 сентября 1980 года в посёлке городского типа Сутиски Тывровского района Винницкой области Украины. Закончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности "правоведение" и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Как отметил источник, в 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций", Пращук принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017 года служил в ГУР. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве. После увольнения в запас в 2019 году избирался в Верховную раду Украины 9-го созыва по мажоритарному округу № 15 от политической партии Владимира Зеленского "Слуга народа". К началу проведения 24 февраля 2022 года специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины являлся офицером резерва ГУР.

https://ria.ru/20230816/diversanty-1890321621.html

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африка

зимбабве

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в мире, украина, африка, зимбабве, владимир зеленский, британская разведывательная служба mi6, верховная рада украины