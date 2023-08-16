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ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области
Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:38
2023-08-16T23:38
2023-08-16T23:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа."Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа", — говорится в публикации в Telegram-канале.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в поселке Днепряны в Херсонской области