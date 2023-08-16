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ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области

ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2023

ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области

Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:38

2023-08-16T23:38

2023-08-16T23:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа."Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа", — говорится в публикации в Telegram-канале.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина