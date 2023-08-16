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ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 16.08.2023 (обновлено: 23:58 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890512475.html
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области
Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:38
2023-08-16T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.&quot;Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области

ВСУ обстреляли дома мирных жителей в поселке Днепряны в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Поселок Днепряны в Херсонской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
«

"Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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