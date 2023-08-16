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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890389311.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска за четыре минуты выпустили семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в среду в телеграм-канале... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:31
2023-08-16T13:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в среду в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:14 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13:18 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК: украинские военные выпустили семь кассетных боеприпасов по Донецку

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в среду в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:14 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13:18 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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