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ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 16.08.2023 (обновлено: 13:01 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890380387.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами
Украинские войска за восемь минут выпустили 11 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:54
2023-08-16T13:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 11 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.48 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК также ранее сообщило, что украинские войска в 9.50 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами

СЦКК: украинские военные выпустили 11 кассетных снарядов по Ясиноватскому району

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 11 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.48 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК также ранее сообщило, что украинские войска в 9.50 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаНАТО
 
 
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