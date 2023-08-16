https://ria.ru/20230816/obstrel-1890380387.html

ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.08.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватский район кассетными боеприпасами

Украинские войска за восемь минут выпустили 11 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:54

2023-08-16T12:54

2023-08-16T13:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 11 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.48 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК также ранее сообщило, что украинские войска в 9.50 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, сцкк, украина, нато