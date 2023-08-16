https://ria.ru/20230816/obstrel-1890358122.html

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз - РИА Новости, 16.08.2023

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз

Украинские военные более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка один РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:19

2023-08-16T11:19

2023-08-16T11:19

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В среду он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 15 августа. Обстрелу подверглись пять приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 103. Количество обстрелов региона остается высоким, днем ранее было выпущено 136 боеприпасов по территории области. Как ранее информировал губернатор, при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина и женщина получили ранения, снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Позже мужчина скончался в больнице, его травмы оказались несовместимы с жизнью. В среду Гладков сообщил, что есть еще один пострадавший. "По уточненным данным, есть двое пострадавших. Женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Ещё один мужчина, проживающий в городе Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он добавил, что в этот день по селу Новая Таволжанка было зафиксировано 6 минометных снарядов. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль. На подлете к городу Шебекино системой ПВО сбит беспилотник противника. В результате падения фрагментов повреждены одно частное домовладение и автомобиль, в двух гаражах пробита кровля. По селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – два, по МАПП "Шебекино" – три минометных снаряда. Согласно данным губернатора, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Солнцевка – 4. В селе Щетиновка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Село Красный Хутор обстреляно 22 раза из гранатомета. По селу Нехотеевка противник выпустил 10 артиллерийских снарядов и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. В Валуйском округе семь раз из артиллерии обстреляно село Бутырки. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Почаево – зафиксирован один прилет. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка – по два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230815/bespilotnik-1890264526.html

https://ria.ru/20230816/velikobritaniya-1890342707.html

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шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков