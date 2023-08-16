Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890358122.html
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз
Украинские военные более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка один РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:19
2023-08-16T11:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В среду он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 15 августа. Обстрелу подверглись пять приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 103. Количество обстрелов региона остается высоким, днем ранее было выпущено 136 боеприпасов по территории области. Как ранее информировал губернатор, при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина и женщина получили ранения, снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Позже мужчина скончался в больнице, его травмы оказались несовместимы с жизнью. В среду Гладков сообщил, что есть еще один пострадавший. "По уточненным данным, есть двое пострадавших. Женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Ещё один мужчина, проживающий в городе Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он добавил, что в этот день по селу Новая Таволжанка было зафиксировано 6 минометных снарядов. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль. На подлете к городу Шебекино системой ПВО сбит беспилотник противника. В результате падения фрагментов повреждены одно частное домовладение и автомобиль, в двух гаражах пробита кровля. По селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – два, по МАПП "Шебекино" – три минометных снаряда. Согласно данным губернатора, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Солнцевка – 4. В селе Щетиновка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Село Красный Хутор обстреляно 22 раза из гранатомета. По селу Нехотеевка противник выпустил 10 артиллерийских снарядов и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. В Валуйском округе семь раз из артиллерии обстреляно село Бутырки. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Почаево – зафиксирован один прилет. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка – по два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230815/bespilotnik-1890264526.html
https://ria.ru/20230816/velikobritaniya-1890342707.html
белгородская область
белгород
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз, погиб человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В среду он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 15 августа. Обстрелу подверглись пять приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 103. Количество обстрелов региона остается высоким, днем ранее было выпущено 136 боеприпасов по территории области.
Как ранее информировал губернатор, при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина и женщина получили ранения, снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Позже мужчина скончался в больнице, его травмы оказались несовместимы с жизнью. В среду Гладков сообщил, что есть еще один пострадавший.
"По уточненным данным, есть двое пострадавших. Женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Ещё один мужчина, проживающий в городе Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Вчера, 17:49
Он добавил, что в этот день по селу Новая Таволжанка было зафиксировано 6 минометных снарядов. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль. На подлете к городу Шебекино системой ПВО сбит беспилотник противника. В результате падения фрагментов повреждены одно частное домовладение и автомобиль, в двух гаражах пробита кровля. По селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – два, по МАПП "Шебекино" – три минометных снаряда.
Согласно данным губернатора, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Солнцевка – 4. В селе Щетиновка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Село Красный Хутор обстреляно 22 раза из гранатомета. По селу Нехотеевка противник выпустил 10 артиллерийских снарядов и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. В Валуйском округе семь раз из артиллерии обстреляно село Бутырки. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда.
"В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Почаево – зафиксирован один прилет. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка – по два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Британские банки закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной
09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала