https://ria.ru/20230816/obstrel-1890346151.html

ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2023

ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:24

2023-08-16T10:24

2023-08-16T10:24

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

днепр (город)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Алёшки, Песчановка, Старая Збурьевка, Днепряны и Подстепное, по ним прилетело 57 украинских снарядов.

https://ria.ru/20230816/obstrel-1890339290.html

новая каховка

каховка

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, каховка, днепр (город), происшествия