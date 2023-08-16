https://ria.ru/20230816/obstrel-1890346151.html
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:24
2023-08-16T10:24
2023-08-16T10:24
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
днепр (город)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Алёшки, Песчановка, Старая Збурьевка, Днепряны и Подстепное, по ним прилетело 57 украинских снарядов.
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890339290.html
новая каховка
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, каховка, днепр (город), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Днепр (город), Происшествия
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили по Херсонской области около 90 снарядов
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка и окрестным сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Алёшки, Песчановка, Старая Збурьевка, Днепряны и Подстепное, по ним прилетело 57 украинских снарядов.
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку