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ВСУ выпустили по Донецку 11 "натовских" снарядов за 10 минут
ВСУ выпустили по Донецку 11 "натовских" снарядов за 10 минут - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ выпустили по Донецку 11 "натовских" снарядов за 10 минут
Украинские войска в среду утром трижды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T07:53
2023-08-16T07:53
2023-08-16T07:53
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска в среду утром трижды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В 7.10 и 7.15 было выпущено по четыре таких же снаряда по указанному району города. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890325618.html
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куйбышевский район, донецк, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку 11 "натовских" снарядов за 10 минут
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 10 минут