https://ria.ru/20230816/obstrel-1890324925.html

Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска в 04.40 выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:09

2023-08-16T05:09

2023-08-16T05:09

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска в 04.40 выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230816/trevoga-1890316491.html

донецк

петровский район

украина

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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато