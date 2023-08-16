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Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска в 04.40 выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T05:09
2023-08-16T05:09
2023-08-16T05:09
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска в 04.40 выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/trevoga-1890316491.html
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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска утром выпустили по Донецку три снаряда
ВСУ утром выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров