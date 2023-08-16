https://ria.ru/20230816/obstrel-1890322932.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району

Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району

Украинские войска в 22.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:05

2023-08-16T04:05

2023-08-16T04:05

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22:50 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html

украина

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

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украина, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), сцкк, нато