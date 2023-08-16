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Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району
Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району
Украинские войска в 22.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:05
2023-08-16T04:05
2023-08-16T04:05
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22:50 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватскому району
ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району