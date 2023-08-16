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Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:22 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T00:22
2023-08-16T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890309455.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 боеприпаса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва
Воронка от взрыва - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦКК
 
 
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