https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T00:22

2023-08-16T00:22

2023-08-16T00:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.

https://ria.ru/20230815/obstrel-1890309455.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк