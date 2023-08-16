https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T00:22
2023-08-16T00:22
2023-08-16T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887340406_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_98c08071e626a9577a86c3a9a63df5f2.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890309455.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887340406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18ad7098498321c5b50dd2a156c71903.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 боеприпаса