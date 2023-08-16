https://ria.ru/20230816/oborona-1890491535.html

Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области

Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2023

Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никому не... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:38

2023-08-16T19:38

2023-08-16T19:38

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

евгений балицкий

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никому не преодолеть. "Нашу линию никому не преодолеть", - сказал Балицкий. По его словам, крепость линии обороны понимают в том числе "американцы и англичане". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html

киев

запорожская область

россия

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киев, запорожская область, евгений балицкий, россия