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Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/oborona-1890491535.html
Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области
Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2023
Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никому не... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:38
2023-08-16T19:38
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
евгений балицкий
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никому не преодолеть. "Нашу линию никому не преодолеть", - сказал Балицкий. По его словам, крепость линии обороны понимают в том числе "американцы и англичане". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html
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киев, запорожская область, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
Балицкий высказался о линии обороны российских войск в Запорожской области

Балицкий: линию обороны ВС России в Запорожской области никому не преодолеть

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никому не преодолеть.
"Нашу линию никому не преодолеть", - сказал Балицкий.
По его словам, крепость линии обороны понимают в том числе "американцы и англичане".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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