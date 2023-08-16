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В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным - РИА Новости, 16.08.2023
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным
Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
происшествия
ленинградская область
бокситогорский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Накануне в полицию Бокситогорского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы о том, что в кустах у дороги в СНТ "Металлург" она обнаружила полиэтиленовый пакет с живым новорожденным мальчиком. "Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребенка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что младенец госпитализирован в удовлетворительном состоянии и помещен в родильное отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, бокситогорский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Бокситогорский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным
В Ленинградской области ищут женщину, бросившую в кусты новорожденного мальчика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Накануне в полицию Бокситогорского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы о том, что в кустах у дороги в СНТ "Металлург" она обнаружила полиэтиленовый пакет с живым новорожденным мальчиком.
"Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребенка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что младенец госпитализирован в удовлетворительном состоянии и помещен в родильное отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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