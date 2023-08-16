https://ria.ru/20230816/novorozhdennyy-1890372199.html

В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным

В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным - РИА Новости, 16.08.2023

В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным

Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

происшествия

ленинградская область

бокситогорский район

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Накануне в полицию Бокситогорского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы о том, что в кустах у дороги в СНТ "Металлург" она обнаружила полиэтиленовый пакет с живым новорожденным мальчиком. "Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребенка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что младенец госпитализирован в удовлетворительном состоянии и помещен в родильное отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

ленинградская область

бокситогорский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, бокситогорский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)