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В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным - РИА Новости, 16.08.2023
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12:19 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/novorozhdennyy-1890372199.html
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным - РИА Новости, 16.08.2023
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным
Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
происшествия
ленинградская область
бокситогорский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Накануне в полицию Бокситогорского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы о том, что в кустах у дороги в СНТ "Металлург" она обнаружила полиэтиленовый пакет с живым новорожденным мальчиком. "Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребенка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что младенец госпитализирован в удовлетворительном состоянии и помещен в родильное отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ленинградская область
бокситогорский район
россия
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происшествия, ленинградская область, бокситогорский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Бокситогорский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области женщина бросила в кусты пакет с новорожденным

В Ленинградской области ищут женщину, бросившую в кусты новорожденного мальчика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Полиция Бокситогорского района Ленинградской области проводит проверку после обнаружения пакета с новорожденным младенцем в кустах, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Накануне в полицию Бокситогорского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы о том, что в кустах у дороги в СНТ "Металлург" она обнаружила полиэтиленовый пакет с живым новорожденным мальчиком.
"Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребенка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что младенец госпитализирован в удовлетворительном состоянии и помещен в родильное отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияЛенинградская областьБокситогорский районРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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