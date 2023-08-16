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Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
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13:59 16.08.2023 (обновлено: 15:45 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/niger-1890395319.html
Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ
Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ
Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, пишет газета Monde со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:59
2023-08-16T15:45
в мире
нигер
африканский союз
переворот в нигере — 2023
западная африка
мохамед базум
сша
франция
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, пишет газета Monde со ссылкой на источники."Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты", — говорится в публикации.Как сообщил изданию один из дипломатов, африканские страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне".Совбез организации также принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В минувший четверг главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.В Африканский союз входят 55 стран. Деятельность Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в организации приостановили после произошедших там переворотов. Членство Судана в Афросоюзе заморожено после того, как в 2021 году правящие в стране военные отправили в отставку правительство, сформированное Абдаллой Хамдоком.
https://ria.ru/20230811/niger-1889646539.html
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нигер
западная африка
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в мире, нигер, африканский союз, переворот в нигере — 2023, западная африка, мохамед базум, сша, франция, абдалла хамдок
В мире, Нигер, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, Западная Африка, Мохамед Базум, США, Франция, Абдалла Хамдок
Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ

Monde: Совбез Африканского союза решил не использовать силу в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, пишет газета Monde со ссылкой на источники.
«
"Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты", — говорится в публикации.
Как сообщил изданию один из дипломатов, африканские страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне".
Совбез организации также принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В минувший четверг главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
В Африканский союз входят 55 стран. Деятельность Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в организации приостановили после произошедших там переворотов. Членство Судана в Афросоюзе заморожено после того, как в 2021 году правящие в стране военные отправили в отставку правительство, сформированное Абдаллой Хамдоком.
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10 августа, 19:31
 
В миреНигерАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023Западная АфрикаМохамед БазумСШАФранцияАбдалла Хамдок
 
 
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