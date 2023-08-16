https://ria.ru/20230816/niger-1890395319.html

Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ

Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023

Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, пишет газета Monde со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:59

2023-08-16T13:59

2023-08-16T15:45

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нигер

африканский союз

переворот в нигере — 2023

западная африка

мохамед базум

сша

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, пишет газета Monde со ссылкой на источники."Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты", — говорится в публикации.Как сообщил изданию один из дипломатов, африканские страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне".Совбез организации также принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В минувший четверг главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.В Африканский союз входят 55 стран. Деятельность Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в организации приостановили после произошедших там переворотов. Членство Судана в Афросоюзе заморожено после того, как в 2021 году правящие в стране военные отправили в отставку правительство, сформированное Абдаллой Хамдоком.

https://ria.ru/20230811/niger-1889646539.html

https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html

нигер

западная африка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, африканский союз, переворот в нигере — 2023, западная африка, мохамед базум, сша, франция, абдалла хамдок