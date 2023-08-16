Африканский союз не применит силу против мятежников в Нигере, пишут СМИ
Monde: Совбез Африканского союза решил не использовать силу в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, пишет газета Monde со ссылкой на источники.
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"Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты", — говорится в публикации.
Как сообщил изданию один из дипломатов, африканские страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне".
Совбез организации также принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В минувший четверг главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
В Африканский союз входят 55 стран. Деятельность Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в организации приостановили после произошедших там переворотов. Членство Судана в Афросоюзе заморожено после того, как в 2021 году правящие в стране военные отправили в отставку правительство, сформированное Абдаллой Хамдоком.