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Джихадисты убили 17 солдат из Нигера - РИА Новости, 16.08.2023
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13:12 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/niger-1890383831.html
Джихадисты убили 17 солдат из Нигера
Джихадисты убили 17 солдат из Нигера - РИА Новости, 16.08.2023
Джихадисты убили 17 солдат из Нигера
По меньшей мере 17 нигерских солдат убиты, еще 20 ранены в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:12
2023-08-16T13:12
в мире
нигер
западная африка
мали
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 нигерских солдат убиты, еще 20 ранены в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Нигера. "Рано утром во вторник отряд вооруженных сил Нигера, передвигавшийся между Бони и Тороди (города в Нигере - ред.), стал жертвой террористической засады вблизи города Кутугу. Предварительные потери составляют 17 солдат убитыми и 20 ранеными", - пишет агентство. Отмечается, что шестеро раненных находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в столицу Нигера Ниамей. Агентство уточняет, что, предположительно, засаду устроили джихадисты. Ранее премьер-министр Нигера при свергнутом президенте Ухумуду Махамаду в интервью итальянской газете La Stampa заявлял, что дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия. Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты могут расширить свое присутствие. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html
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нигер
западная африка
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в мире, нигер, западная африка, мали, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Западная Африка, Мали, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Джихадисты убили 17 солдат из Нигера

В засаде на границах с Мали и Буркина-Фасо погибли 17 солдат из Нигера

© AP Photo / Sam MednickСотрудники в Нигере
Сотрудники в Нигере - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 нигерских солдат убиты, еще 20 ранены в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Нигера.
"Рано утром во вторник отряд вооруженных сил Нигера, передвигавшийся между Бони и Тороди (города в Нигере - ред.), стал жертвой террористической засады вблизи города Кутугу. Предварительные потери составляют 17 солдат убитыми и 20 ранеными", - пишет агентство.
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Отмечается, что шестеро раненных находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в столицу Нигера Ниамей. Агентство уточняет, что, предположительно, засаду устроили джихадисты.
Ранее премьер-министр Нигера при свергнутом президенте Ухумуду Махамаду в интервью итальянской газете La Stampa заявлял, что дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия. Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты могут расширить свое присутствие.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерЗападная АфрикаМалиМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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