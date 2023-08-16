Джихадисты убили 17 солдат из Нигера
В засаде на границах с Мали и Буркина-Фасо погибли 17 солдат из Нигера
© AP Photo / Sam MednickСотрудники в Нигере
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники в Нигере. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 нигерских солдат убиты, еще 20 ранены в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Нигера.
"Рано утром во вторник отряд вооруженных сил Нигера, передвигавшийся между Бони и Тороди (города в Нигере - ред.), стал жертвой террористической засады вблизи города Кутугу. Предварительные потери составляют 17 солдат убитыми и 20 ранеными", - пишет агентство.
Отмечается, что шестеро раненных находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в столицу Нигера Ниамей. Агентство уточняет, что, предположительно, засаду устроили джихадисты.
Ранее премьер-министр Нигера при свергнутом президенте Ухумуду Махамаду в интервью итальянской газете La Stampa заявлял, что дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия. Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты могут расширить свое присутствие.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.