https://ria.ru/20230816/niger-1890383831.html

Джихадисты убили 17 солдат из Нигера

Джихадисты убили 17 солдат из Нигера - РИА Новости, 16.08.2023

Джихадисты убили 17 солдат из Нигера

По меньшей мере 17 нигерских солдат убиты, еще 20 ранены в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:12

2023-08-16T13:12

2023-08-16T13:12

в мире

нигер

западная африка

мали

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 нигерских солдат убиты, еще 20 ранены в результате нападения, предположительно, джихадистов вблизи границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Нигера. "Рано утром во вторник отряд вооруженных сил Нигера, передвигавшийся между Бони и Тороди (города в Нигере - ред.), стал жертвой террористической засады вблизи города Кутугу. Предварительные потери составляют 17 солдат убитыми и 20 ранеными", - пишет агентство. Отмечается, что шестеро раненных находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в столицу Нигера Ниамей. Агентство уточняет, что, предположительно, засаду устроили джихадисты. Ранее премьер-министр Нигера при свергнутом президенте Ухумуду Махамаду в интервью итальянской газете La Stampa заявлял, что дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия. Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты могут расширить свое присутствие. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html

https://ria.ru/20230815/situatsiya-1890265655.html

нигер

западная африка

мали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, западная африка, мали, мохамед базум, переворот в нигере — 2023