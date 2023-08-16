Премьер мятежного правительства Нигера заявил о поддержке со стороны Чада
Глава мятежного правительства Нигера: Чад поддержал новые власти страны
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил по итогам визита в столицу Чада Нджамену, что власти Чада выразили поддержку новым властям Нигера. Его слова приводит новостной портал Senego.
"Нас хорошо приняли, мы получили очень хорошие советы. Мы также отметили твердую приверженность Чада поддержке Нигера на этом весьма особом этапе", - заявил премьер по итогам переговоров.
Портал также отмечает, что выбор Чада в качестве первой международной поездки для главы назначенного мятежниками кабмина Нигера обусловлен тем, что временный президент Чада, Махамат Идрис Деби, стал единственным зарубежным лидером, которому удалось встретиться с президентом Нигера Мохамедом Базумом после его свержения. Кроме того, Али Махаман Ламин Зейн работал в Чаде, представляя в стране Африканский банк развития.
Глава мятежного правительства посетил Чад во вторник. Ранее он заявил, что передал послание главе Чада Махамату Идрису Деби о готовности Нигера к взаимодействию со всеми сторонами, сохраняя при этом независимость.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.