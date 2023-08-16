https://ria.ru/20230816/nato-1890316754.html

В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий

В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий - РИА Новости, 16.08.2023

В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий

Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T00:55

2023-08-16T00:55

2023-08-16T01:20

в мире

украина

киев

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

михаил подоляк

нато

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен."Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.Ответ КиеваУкраина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве.Отказаться от КиеваЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил в своем телеграм-канале, что для "захода" в НАТО киевским властям будет необходимо отказаться даже от самого Киева."Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные", - написал он.Как отметил Медведев, для того, чтобы вступить в НАТО, украинским властям придется отказаться от самого Киева, а столицу придется перенести во Львов.Малореализуемая идеяПредседатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы России нереализуем и может означать осознание неизбежности победы Москвы."Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И — вуаля — там уже готовы перейти к "торгу", - написал политик.Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя.

https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html

https://ria.ru/20230805/zelenskiy-1888398726.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, киев, россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, михаил подоляк, нато, лдпр