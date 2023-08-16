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В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий - РИА Новости, 16.08.2023
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00:55 16.08.2023 (обновлено: 01:20 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/nato-1890316754.html
В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий
В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий - РИА Новости, 16.08.2023
В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий
Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T00:55
2023-08-16T01:20
в мире
украина
киев
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен."Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.Ответ КиеваУкраина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, &lt;…&gt; уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве.Отказаться от КиеваЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил в своем телеграм-канале, что для "захода" в НАТО киевским властям будет необходимо отказаться даже от самого Киева.&quot;Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные&quot;, - написал он.Как отметил Медведев, для того, чтобы вступить в НАТО, украинским властям придется отказаться от самого Киева, а столицу придется перенести во Львов.Малореализуемая идеяПредседатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы России нереализуем и может означать осознание неизбежности победы Москвы."Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И — вуаля — там уже готовы перейти к "торгу", - написал политик.Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя.
https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html
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в мире, украина, киев, россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, михаил подоляк, нато, лдпр
В мире, Украина, Киев, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, ЛДПР
В НАТО предложили обсудить отказ Украины от части территорий

В офисе генсека НАТО предложили рассмотреть отказ Украины от части территорий

© AP Photo / Olivier MatthysУкраинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен.
«
"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.
Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.

Ответ Киева

Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).
По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве.

Отказаться от Киева

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил в своем телеграм-канале, что для "захода" в НАТО киевским властям будет необходимо отказаться даже от самого Киева.
«

"Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные", - написал он.

Как отметил Медведев, для того, чтобы вступить в НАТО, украинским властям придется отказаться от самого Киева, а столицу придется перенести во Львов.

Малореализуемая идея

Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что "торг" НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы России нереализуем и может означать осознание неизбежности победы Москвы.
"Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом "спорных территорий" на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И — вуаля — там уже готовы перейти к "торгу", - написал политик.
Он объяснил это тем, что украинский конфликт становится обременительным для Запада и влечёт за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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В миреУкраинаКиевРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийМихаил ПодолякНАТОЛДПР
 
 
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