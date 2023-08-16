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Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3
Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3 - РИА Новости, 16.08.2023
Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:11
2023-08-16T15:11
2023-08-16T15:11
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3, сообщает пресс-служба Кремля. "Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона", - говорится в сообщении.
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общество, россия, москва, сергей собянин, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин
Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3
Путин и Собянин 17 августа откроют пассажирское движение по МЦД-3