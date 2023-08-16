https://ria.ru/20230816/mtsd-1890415935.html

Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3

Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3 - РИА Новости, 16.08.2023

Путин и Собянин 17 августа откроют МЦД-3

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:11

2023-08-16T15:11

2023-08-16T15:11

общество

россия

москва

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3, сообщает пресс-служба Кремля. "Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона", - говорится в сообщении.

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общество, россия, москва, сергей собянин, владимир путин