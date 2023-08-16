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Руденя и Васильев проинспектировали строительство Западного моста в Твери

Руденя и Васильев проинспектировали строительство Западного моста в Твери - РИА Новости, 16.08.2023

Руденя и Васильев проинспектировали строительство Западного моста в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимиром Васильевым проинспектировали ход строительства... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:42

2023-08-16T22:42

2023-08-16T22:42

тверская область

тверь

россия

заволжский район

владимир васильев

игорь руденя

единая россия

госдума рф

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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимиром Васильевым проинспектировали ход строительства Западного моста в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время завершено устройство опор моста. На объект завезен весь объем металла для левой половины сооружения. Ведется сварка и надвижка пролетов. На площадке работает 280 человек, задействовано 68 единиц техники. "Вопросы развития экономики региона во многом зависят от дорожного строительства и развития инфраструктуры. Работы на Западном мосту идут высокими темпами, несмотря на то, что поменялись требования по дорогам, высоте проездов. Наращиваем объем работ", - приводятся в сообщении слова Рудени. Комплекс Западного моста является сложным многосоставным проектом. Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведён сам мост через Волгу с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию Горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230711/remont-1883572672.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тверь, россия, заволжский район, владимир васильев, игорь руденя, единая россия, госдума рф