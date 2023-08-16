https://ria.ru/20230816/most-1890382723.html

В Госдуме призвали выяснить, как у СБУ оказалась запись с Крымского моста

В Госдуме призвали выяснить, как у СБУ оказалась запись с Крымского моста - РИА Новости, 16.08.2023

В Госдуме призвали выяснить, как у СБУ оказалась запись с Крымского моста

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы выяснить, как к службе безопасности Украины (СБУ) попали кадры с камер... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:07

2023-08-16T13:07

2023-08-16T13:07

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

киев

служба безопасности украины

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы выяснить, как к службе безопасности Украины (СБУ) попали кадры с камер видеонаблюдения на Крымском мосту. Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу CNN видео нападения. Он назвал морские беспилотники "уникальным изобретением" СБУ. При этом в материале CNN использованы и кадры июльского нападения с камер с моста. Каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объясняет. "Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны", - сказал РИА Новости Шеремет. Депутат подчеркнул, что результаты проверки должны быть донесены до общественности. "Необходимо установить, кто был причастен к передаче данных, или, может, имел место взлом наших источников информации, и необходимо усилить степень их защиты", - пояснил Шеремет.

https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html

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михаил шеремет, киев, служба безопасности украины, госдума рф