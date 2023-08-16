https://ria.ru/20230816/moskalkova-1890378761.html
МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима
МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 16.08.2023
МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима
Международный комитет Красного Креста попросил для изучения книгу о преступлениях киевского режима против человечества, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:48
2023-08-16T12:48
2023-08-16T13:13
россия
татьяна москалькова
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста попросил для изучения книгу о преступлениях киевского режима против человечества, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе презентации книги. Авторами книги "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" являются член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин."Мы встречались в последний раз с представителями Международного комитета Красного Креста, и я подробно рассказывала о том, что есть эти конкретные факты в семи разделах этой книги. А последний раздел - это хронология событий. Факты - упрямая вещь, их нельзя игнорировать. Они попросили для изучения эту книгу", - сказала Москалькова. Она заявила, что в книге 600 реальных историй людей, которые столкнулись с нарушениями своих прав и свобод, также в ней освещены истории людей, которые попали в плен. "Я встречалась с родителями, женами и самими ребятами, которые пережили эти страшные моменты пыток и насилия", - сообщила она. Москалькова отметила, что в книге отражено реальное положение дел, как людей использовали "в качестве живого щита". Омбудсмен выразила благодарность автору книги Григорьеву Максиму Сергеевичу и добавила, что "эта книга должна разбудить сердца тех, кто не верит в неонацизм, кто предает забвению право на историческую память".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), в мире
Россия, Татьяна Москалькова, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), В мире
МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима
Москалькова: МККК попросил книгу о преступлениях киевского режима для изучения
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста попросил для изучения книгу о преступлениях киевского режима против человечества, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе презентации книги.
Авторами книги "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" являются член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин.
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"Мы встречались в последний раз с представителями Международного комитета Красного Креста, и я подробно рассказывала о том, что есть эти конкретные факты в семи разделах этой книги. А последний раздел - это хронология событий. Факты - упрямая вещь, их нельзя игнорировать. Они попросили для изучения эту книгу", - сказала Москалькова.
Она заявила, что в книге 600 реальных историй людей, которые столкнулись с нарушениями своих прав и свобод, также в ней освещены истории людей, которые попали в плен.
«
"Я встречалась с родителями, женами и самими ребятами, которые пережили эти страшные моменты пыток и насилия", - сообщила она.
Москалькова отметила, что в книге отражено реальное положение дел, как людей использовали "в качестве живого щита".
Омбудсмен выразила благодарность автору книги Григорьеву Максиму Сергеевичу и добавила, что "эта книга должна разбудить сердца тех, кто не верит в неонацизм, кто предает забвению право на историческую память".
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