https://ria.ru/20230816/moskalkova-1890378761.html

МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима

МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 16.08.2023

МККК хочет изучить книгу о преступлениях киевского режима

Международный комитет Красного Креста попросил для изучения книгу о преступлениях киевского режима против человечества, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:48

2023-08-16T12:48

2023-08-16T13:13

россия

татьяна москалькова

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста попросил для изучения книгу о преступлениях киевского режима против человечества, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе презентации книги. Авторами книги "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" являются член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин."Мы встречались в последний раз с представителями Международного комитета Красного Креста, и я подробно рассказывала о том, что есть эти конкретные факты в семи разделах этой книги. А последний раздел - это хронология событий. Факты - упрямая вещь, их нельзя игнорировать. Они попросили для изучения эту книгу", - сказала Москалькова. Она заявила, что в книге 600 реальных историй людей, которые столкнулись с нарушениями своих прав и свобод, также в ней освещены истории людей, которые попали в плен. "Я встречалась с родителями, женами и самими ребятами, которые пережили эти страшные моменты пыток и насилия", - сообщила она. Москалькова отметила, что в книге отражено реальное положение дел, как людей использовали "в качестве живого щита". Омбудсмен выразила благодарность автору книги Григорьеву Максиму Сергеевичу и добавила, что "эта книга должна разбудить сердца тех, кто не верит в неонацизм, кто предает забвению право на историческую память".

https://ria.ru/20230726/finansirovanie-1886410616.html

https://ria.ru/20230815/oon-1890133620.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, татьяна москалькова, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), в мире