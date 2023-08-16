https://ria.ru/20230816/moldaviya-1890442848.html

Кулеба обвинил Россию в попытке подорвать конституционный строй в Молдавии

Кулеба обвинил Россию в попытке подорвать конституционный строй в Молдавии - РИА Новости, 16.08.2023

Кулеба обвинил Россию в попытке подорвать конституционный строй в Молдавии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва якобы использовала гибридные атаки, чтобы подорвать конституционный строй в Молдавии. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:49

2023-08-16T16:49

2023-08-16T16:49

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КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва якобы использовала гибридные атаки, чтобы подорвать конституционный строй в Молдавии. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. "Москва использовала весь гибридный арсенал против правительства Республики Молдова. Таким образом, это привело к дезинформации, разжиганию антиправительственных настроений, расколу общества и возникновению проблем в Приднестровском регионе. Было много других попыток подорвать конституционный строй", - заявил Кулеба в видеообращении, которое было показано на встрече молдавских послов, организованной МИД республики. Министр отметил, что Молдавии удалось "ограничить влияние российской пропаганды в стране". Он заверил, что Киев продолжит оказывать поддержку Молдавии в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Там также добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.

https://ria.ru/20230815/moldaviya-1890262622.html

https://ria.ru/20230516/deti-1872280495.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба