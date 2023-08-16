Кулеба обвинил Россию в попытке подорвать конституционный строй в Молдавии
Кулеба: Россия гибридными атаками пыталась подорвать строй в Молдавии
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва якобы использовала гибридные атаки, чтобы подорвать конституционный строй в Молдавии.
Ранее президент республики Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
"Москва использовала весь гибридный арсенал против правительства Республики Молдова. Таким образом, это привело к дезинформации, разжиганию антиправительственных настроений, расколу общества и возникновению проблем в Приднестровском регионе. Было много других попыток подорвать конституционный строй", - заявил Кулеба в видеообращении, которое было показано на встрече молдавских послов, организованной МИД республики.
Министр отметил, что Молдавии удалось "ограничить влияние российской пропаганды в стране". Он заверил, что Киев продолжит оказывать поддержку Молдавии в сохранении суверенитета и территориальной целостности.
Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Там также добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.