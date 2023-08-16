https://ria.ru/20230816/mks-1890437908.html
"Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа
"Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа - РИА Новости, 16.08.2023
"Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа
Корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 21 августа и "освободит место" для нового грузовика "Прогресс МС-24", сообщили в РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:37
2023-08-16T16:37
2023-08-16T16:37
наука
россия
роскосмос
прогресс (космический корабль)
международная космическая станция (мкс)
космос
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 21 августа и "освободит место" для нового грузовика "Прогресс МС-24", сообщили в "Роскосмосе" "Пятнадцатого августа по программе полета российского сегмента станции выполнены... тест аппаратуры радиотехнической системы сближения "Курс-П" служебного модуля "Звезда" совместно с аппаратурой "Курс-НА" грузового корабля "Прогресс МС-22" перед расстыковкой от МКС, запланированной на 21 августа", - говорится в сообщении. Запуск очередного грузовика "Прогресс МС-24" запланирован на 23 августа. Грузовой корабль "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС 11 февраля. Его запуск с ракетой "Союз-2.1а" стал для "Роскосмоса" сотым безаварийным пуском подряд. Такой показатель был достигнут в истории современной России впервые. Также к МКС сейчас пристыкован "Прогресс МС-23", который доставил на станцию универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты позже установили на внешней поверхности модуля "Звезда" во время работы в открытом космосе.
https://ria.ru/20230816/luna-1890423597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, роскосмос, прогресс (космический корабль), международная космическая станция (мкс), космос
Наука, Россия, Роскосмос, Прогресс (космический корабль), Международная космическая станция (МКС), Космос
"Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа
Роскосмос планирует отстыковать грузовик Прогресс МС-22 от МКС 21 августа