"Месиво из костей": Украина получила плохие новости с фронта
Washington Post: солдаты ВСУ получают серьезные травмы из-за мин
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большое количество солдат ВСУ в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьезные травмы и теряют конечности, пишет американская газета The Washington Post.
"В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию", — рассказал изданию украинский военный медик Дмитрий Миалковский.
Иностранный хирург-ортопед Самир Аттар, лечащий солдат на украинском фронте, описал последствия подрыва на мине как "месиво из сухожилий, костей и мышц".
"Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить", — резюмировал он травмы военных.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.