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"Месиво из костей": Украина получила плохие новости с фронта - РИА Новости, 16.08.2023
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13:49 16.08.2023 (обновлено: 16:47 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html
"Месиво из костей": Украина получила плохие новости с фронта
"Месиво из костей": Украина получила плохие новости с фронта - РИА Новости, 16.08.2023
"Месиво из костей": Украина получила плохие новости с фронта
Большое количество солдат ВСУ в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьезные травмы и теряют конечности, пишет американская газета The... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:49
2023-08-16T16:47
в мире
украина
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большое количество солдат ВСУ в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьезные травмы и теряют конечности, пишет американская газета The Washington Post."В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию", — рассказал изданию украинский военный медик Дмитрий Миалковский.Иностранный хирург-ортопед Самир Аттар, лечащий солдат на украинском фронте, описал последствия подрыва на мине как "месиво из сухожилий, костей и мышц"."Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить", — резюмировал он травмы военных.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html
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в мире, украина, энтони блинкен
В мире, Украина, Энтони Блинкен
"Месиво из костей": Украина получила плохие новости с фронта

Washington Post: солдаты ВСУ получают серьезные травмы из-за мин

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большое количество солдат ВСУ в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьезные травмы и теряют конечности, пишет американская газета The Washington Post.
"В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию", — рассказал изданию украинский военный медик Дмитрий Миалковский.
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Иностранный хирург-ортопед Самир Аттар, лечащий солдат на украинском фронте, описал последствия подрыва на мине как "месиво из сухожилий, костей и мышц".
"Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить", — резюмировал он травмы военных.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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