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“Это просто мучения”: в США пришли в шок от тактики России
“Это просто мучения”: в США пришли в шок от тактики России - РИА Новости, 16.08.2023
“Это просто мучения”: в США пришли в шок от тактики России
Украинские военные даже с помощью западной техники не могут справиться с большим количеством мин перед российскими укрепрайонами, сообщает журналист Ник Уолш в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:33
2023-08-16T09:33
2023-08-16T09:33
специальная военная операция на украине
технологии
украина
киев
польша
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украинские военные даже с помощью западной техники не могут справиться с большим количеством мин перед российскими укрепрайонами, сообщает журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN.“Мы часто думаем, что предоставили достаточно западного оружия. Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Здесь столько мин!” – посетовал корреспондент.Уолш также подчеркнул, что у российской армии много передового вооружения, в то время как армия Украины использует примитивные технологии на поле боя.“Как только русские обнаруживают наши дроны, они применяют всю мощь своей силы: артиллерию, танки, минометы”, – пожаловался солдат ВСУ.Американский журналист резюмировал, что подобная тактика российской армии сильно тормозит контрнаступление.“Это просто мучения”, – сказал он.Советник министра обороны Украины Юрий Сак также убежден, что у россиян огромный запас мин, которого хватит "от Польши до Лиссабона" и который позволит обороняться бесконечно.Контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html
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технологии, украина, киев, польша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Киев, Польша, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
“Это просто мучения”: в США пришли в шок от тактики России
СNN: западная техника не способна помочь ВСУ справиться с тактикой ВС РФ