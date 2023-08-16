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В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2023
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10:43 16.08.2023 (обновлено: 10:44 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2023
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:43
2023-08-16T10:44
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО "Горняк-2015". Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.Кроме того, по дополнительной информации, при обстреле во вторник Петровского района Донецка по улице Удачной ранена женщина.
https://ria.ru/20230816/mina-1890346000.html
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО "Горняк-2015". Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.
Кроме того, по дополнительной информации, при обстреле во вторник Петровского района Донецка по улице Удачной ранена женщина.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В центре Донецка грузовик наехал на мину "Лепесток"
10:23
 
ПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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