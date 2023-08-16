https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2023

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:43

2023-08-16T10:43

2023-08-16T10:44

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg

ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО "Горняк-2015". Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.Кроме того, по дополнительной информации, при обстреле во вторник Петровского района Донецка по улице Удачной ранена женщина.

https://ria.ru/20230816/mina-1890346000.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)