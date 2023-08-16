https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2023
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:43
2023-08-16T10:43
2023-08-16T10:44
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мирный житель человек получил ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО "Горняк-2015". Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.Кроме того, по дополнительной информации, при обстреле во вторник Петровского района Донецка по улице Удачной ранена женщина.
https://ria.ru/20230816/mina-1890346000.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_466:467:2543:2025_1920x0_80_0_0_4ec379c0a89f2ab5d736bdf14d2efd93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"