https://ria.ru/20230816/mina-1890346000.html

В центре Донецка грузовик наехал на мину "Лепесток"

В центре Донецка грузовик наехал на мину "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2023

В центре Донецка грузовик наехал на мину "Лепесток"

Грузовой автомобиль наехал на противопехотную фугасную мину "Лепесток" в Ворошиловском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале, не... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:23

2023-08-16T10:23

2023-08-16T10:23

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Грузовой автомобиль наехал на противопехотную фугасную мину "Лепесток" в Ворошиловском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале, не уточнив последствий. "В Ворошиловском районе грузовой автомобиль наехал на противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток" по улице Фёдора Зайцева", - написал Кулемзин.Он также добавил, что на остановке возле ТРЦ "Донецк-Сити" обнаружен боеприпас из снаряда кассетного типа, выпущенный ранее украинскими войсками. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230815/lepestok-1890298586.html

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Влада Копылова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика