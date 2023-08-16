https://ria.ru/20230816/migranty-1890393559.html

СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы

СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы - РИА Новости, 16.08.2023

СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы

Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:52

2023-08-16T13:52

2023-08-16T13:52

общество

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

образование - общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. "Закон не позволяет не принимать детей в школу – значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать... Мы должны выполнить (норму) конституции, обучить ребенка, дать ему возможность учиться в школе нормально", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, специальные центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ отметил, что такие центры реально открыть к 1 сентября 2024 года. "Звучат предложения, что эти центры должны быть коммерческими, я в этом не уверен. Это решение связано с приглашением мигрантов. Приглашая мигрантов, если мы считаем, что они нужны нашей стране, то, наверное, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо", - полагает он. Фадеев добавил, что это предложение поддержало министерство просвещения.

https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование - общество