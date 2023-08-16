Рейтинг@Mail.ru
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/migranty-1890393559.html
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы - РИА Новости, 16.08.2023
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы
Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:52
2023-08-16T13:52
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_0:20:3239:1841_1920x0_80_0_0_d5820fd5886976648f343a50a9718526.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. "Закон не позволяет не принимать детей в школу – значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать... Мы должны выполнить (норму) конституции, обучить ребенка, дать ему возможность учиться в школе нормально", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, специальные центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ отметил, что такие центры реально открыть к 1 сентября 2024 года. "Звучат предложения, что эти центры должны быть коммерческими, я в этом не уверен. Это решение связано с приглашением мигрантов. Приглашая мигрантов, если мы считаем, что они нужны нашей стране, то, наверное, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо", - полагает он. Фадеев добавил, что это предложение поддержало министерство просвещения.
https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_4b4b913cadcde825054aebe2e238db69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование - общество
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Образование - Общество
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы

Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев.
"Закон не позволяет не принимать детей в школу – значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать... Мы должны выполнить (норму) конституции, обучить ребенка, дать ему возможность учиться в школе нормально", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, специальные центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ отметил, что такие центры реально открыть к 1 сентября 2024 года.
"Звучат предложения, что эти центры должны быть коммерческими, я в этом не уверен. Это решение связано с приглашением мигрантов. Приглашая мигрантов, если мы считаем, что они нужны нашей стране, то, наверное, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо", - полагает он. Фадеев добавил, что это предложение поддержало министерство просвещения.
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка
19 июня, 18:27
 
ОбществоРоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала