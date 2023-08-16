https://ria.ru/20230816/migranty-1890393559.html
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы - РИА Новости, 16.08.2023
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы
Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:52
2023-08-16T13:52
2023-08-16T13:52
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
образование - общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. "Закон не позволяет не принимать детей в школу – значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать... Мы должны выполнить (норму) конституции, обучить ребенка, дать ему возможность учиться в школе нормально", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, специальные центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ отметил, что такие центры реально открыть к 1 сентября 2024 года. "Звучат предложения, что эти центры должны быть коммерческими, я в этом не уверен. Это решение связано с приглашением мигрантов. Приглашая мигрантов, если мы считаем, что они нужны нашей стране, то, наверное, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо", - полагает он. Фадеев добавил, что это предложение поддержало министерство просвещения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование - общество
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Образование - Общество
СПЧ призвал обучать детей-мигрантов русскому языку еще до школы
Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев.
"Закон не позволяет не принимать детей в школу – значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать... Мы должны выполнить (норму) конституции, обучить ребенка, дать ему возможность учиться в школе нормально", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, специальные центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ отметил, что такие центры реально открыть к 1 сентября 2024 года.
"Звучат предложения, что эти центры должны быть коммерческими, я в этом не уверен. Это решение связано с приглашением мигрантов. Приглашая мигрантов, если мы считаем, что они нужны нашей стране, то, наверное, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо", - полагает он. Фадеев добавил, что это предложение поддержало министерство просвещения.
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