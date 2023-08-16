Украине не место в ЕС, заявил Саркози
Саркози: Украина должна оставаться нейтральным государством, ей не место в ЕС
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
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"Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что она не готова и не соответствует требуемым для вступления критериям, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", - заявил политик в интервью изданию Figaro.
Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".
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"Украина - связующее звено между Западом и Востоком и должна им оставаться... Необходимо быть последовательными и особенно - реалистичными. Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины выбирать между ними двумя, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", - сказал он.
Саркози напомнил, что будучи на посту президента, он, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель тажке не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для России.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.