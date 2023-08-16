Рейтинг@Mail.ru
Украине не место в ЕС, заявил Саркози - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/mesto-1890499303.html
Украине не место в ЕС, заявил Саркози
Украине не место в ЕС, заявил Саркози - РИА Новости, 16.08.2023
Украине не место в ЕС, заявил Саркози
Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T20:45
2023-08-16T20:45
в мире
украина
николя саркози
евросоюз
нато
еврокомиссия
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/44/1563484493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bf3bd396391a65bdf9b7370ab056529f.jpg
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. По мнению бывшего президента, говоря о вступлении Украины в ЕС, Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены". "Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что она не готова и не соответствует требуемым для вступления критериям, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", - заявил политик в интервью изданию Figaro. Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то". "Украина - связующее звено между Западом и Востоком и должна им оставаться... Необходимо быть последовательными и особенно - реалистичными. Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины выбирать между ними двумя, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", - сказал он. Саркози напомнил, что будучи на посту президента, он, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель тажке не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для России. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230816/ustupki-1890437372.html
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890483190.html
https://ria.ru/20230816/germaniya-1890443824.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/44/1563484493_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7980561954e8763adeded50edc29b0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николя саркози, евросоюз, нато, еврокомиссия, владимир путин, владимир зеленский, европа, россия
В мире, Украина, Николя Саркози, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Европа, Россия
Украине не место в ЕС, заявил Саркози

Саркози: Украина должна оставаться нейтральным государством, ей не место в ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
По мнению бывшего президента, говоря о вступлении Украины в ЕС, Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
НАТО заявила, что ее позиция по вступлению Киева в альянс остается прежней
Вчера, 16:18
«
"Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что она не готова и не соответствует требуемым для вступления критериям, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", - заявил политик в интервью изданию Figaro.
Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".
«
"Украина - связующее звено между Западом и Востоком и должна им оставаться... Необходимо быть последовательными и особенно - реалистичными. Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины выбирать между ними двумя, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", - сказал он.
Саркози напомнил, что будучи на посту президента, он, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель тажке не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для России.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО
Вчера, 19:05
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Германия отказалась от обязательства по выполнению плана НАТО, пишут СМИ
Вчера, 16:52
 
В миреУкраинаНиколя СаркозиЕвросоюзНАТОЕврокомиссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала