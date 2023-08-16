https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html

Медведев объяснил, почему украинский "контрнаступ" безуспешен

Медведев объяснил, почему украинский "контрнаступ" безуспешен - РИА Новости, 16.08.2023

Медведев объяснил, почему украинский "контрнаступ" безуспешен

ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:22

2023-08-16T14:22

2023-08-16T14:22

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Совершенно очевидно, что мы всему этому (применению Киевом западного вооружения) научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные", - сказал Медведев в среду в ходе посещения форума "Армия-2023". Он подчеркнул, что западную технику не нужно недооценивать, среди неё попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, причём проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий. "Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника", - сказал Медведев о выставке трофейного вооружения, которую он посетил в парке "Патриот".РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html

https://ria.ru/20230815/nato-1890221362.html

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, патриот, форум "армия — 2023"