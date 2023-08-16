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Высокотехнологичную медпомощь смогли получить жители МО более 19 тысяч раз - РИА Новости, 16.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:29 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/medpomosch-1890421953.html
Высокотехнологичную медпомощь смогли получить жители МО более 19 тысяч раз
Высокотехнологичную медпомощь смогли получить жители МО более 19 тысяч раз - РИА Новости, 16.08.2023
Высокотехнологичную медпомощь смогли получить жители МО более 19 тысяч раз
В текущем году жители Подмосковья обратились за высокотехнологичной медпомощью более 19 тысяч раз. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:29
2023-08-16T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В текущем году жители Подмосковья обратились за высокотехнологичной медпомощью более 19 тысяч раз. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Регион выделил на эти цели порядка 3,6 миллиарда рублей. Сейчас в регионе полным ходом идут работы по установке современного оборудования в медучреждениях. В больницах установили 24 аппарата видеоэндоскопической техники и более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов."Жители Московской области при заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально в том числе при лечении онкологических заболеваний. В 2023 году жителям нашего региона с заболеваниями онкологического профиля высокотехнологичная медпомощь была оказана более 3 тысяч раз, на эти цели было выделено более 708 миллионов рублей", – подчеркнул чиновник.Жители региона могут обратиться за высокотехнологичной медпомощью при наличии показаний. Лечащий врач предлагает направление на госпитализацию в профильную клинику, если случай пациента входит в базовую программу ОМС. В иных ситуациях сведения направляют в специальную комиссию минздрава Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Высокотехнологичную медпомощь смогли получить жители МО более 19 тысяч раз

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМагнитно-резонансный томограф в медицинском центре
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В текущем году жители Подмосковья обратились за высокотехнологичной медпомощью более 19 тысяч раз. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".
Регион выделил на эти цели порядка 3,6 миллиарда рублей. Сейчас в регионе полным ходом идут работы по установке современного оборудования в медучреждениях. В больницах установили 24 аппарата видеоэндоскопической техники и более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов.
"Жители Московской области при заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально в том числе при лечении онкологических заболеваний. В 2023 году жителям нашего региона с заболеваниями онкологического профиля высокотехнологичная медпомощь была оказана более 3 тысяч раз, на эти цели было выделено более 708 миллионов рублей", – подчеркнул чиновник.
Жители региона могут обратиться за высокотехнологичной медпомощью при наличии показаний. Лечащий врач предлагает направление на госпитализацию в профильную клинику, если случай пациента входит в базовую программу ОМС. В иных ситуациях сведения направляют в специальную комиссию минздрава Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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