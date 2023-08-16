Рейтинг@Mail.ru
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:21 16.08.2023 (обновлено: 16:46 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/matveychuk-1890432324.html
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 16.08.2023
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии
Певец и композитор Глеб Матвейчук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о своем самочувствии после сообщений в СМИ о его... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:21
2023-08-16T16:46
шоубиз
глеб матвейчук
новости шоу-бизнеса
здоровье
знаменитости
слухи
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871301828_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8c779186058ced67e1c1697a94ac10b3.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певец и композитор Глеб Матвейчук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о своем самочувствии после сообщений в СМИ о его госпитализации и тяжелом состоянии.По информации ряда изданий, 42-летнего артиста экстренно отвезли в больницу из-за резко ухудшегося самочувствия на фоне воспаления, возникшего после удаления зуба мудрости. У исполнителя поднялась температура, а домашнее лечение не помогло.Отмечается, если бы Матвейчук обратился к медикам позже, все могло закончиться плачевно. По словам самого исполнителя, самое страшное обошлось. Поэтому он не стал отменять семейный отдых в Абхазии, где продолжает приходить в себя и принимать множество препаратов. "Официально: сейчас со мной действительно все в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин", — написал Матвейчук. К публикации певец приложил снимки своих детей, которые бегают по пляжу и купаются в море. Исполнитель не так давно всерьез увлекся фотографией. В комментариях под постом пользователи пожелали артисту скорейшего выздоровления и обрадовались, что ему стало лучше. "Слава богу, что все закончилось благополучно", — отметили поклонники.
https://ria.ru/20230810/sukachev-1889237235.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871301828_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_23f125fe1b31dba1b80254213bcaaae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глеб матвейчук, новости шоу-бизнеса, здоровье, знаменитости, слухи, абхазия
Шоубиз, Глеб Матвейчук, Новости шоу-бизнеса, Здоровье, Знаменитости, слухи, Абхазия
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии

Попавшему в больницу из-за удаленного зуба певцу Глебу Матвейчуку стало лучше

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Глеб Матвейчук
Певец Глеб Матвейчук - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певец и композитор Глеб Матвейчук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о своем самочувствии после сообщений в СМИ о его госпитализации и тяжелом состоянии.
По информации ряда изданий, 42-летнего артиста экстренно отвезли в больницу из-за резко ухудшегося самочувствия на фоне воспаления, возникшего после удаления зуба мудрости. У исполнителя поднялась температура, а домашнее лечение не помогло.
Отмечается, если бы Матвейчук обратился к медикам позже, все могло закончиться плачевно.
По словам самого исполнителя, самое страшное обошлось. Поэтому он не стал отменять семейный отдых в Абхазии, где продолжает приходить в себя и принимать множество препаратов.
«
"Официально: сейчас со мной действительно все в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин", — написал Матвейчук.
К публикации певец приложил снимки своих детей, которые бегают по пляжу и купаются в море. Исполнитель не так давно всерьез увлекся фотографией.
В комментариях под постом пользователи пожелали артисту скорейшего выздоровления и обрадовались, что ему стало лучше. "Слава богу, что все закончилось благополучно", — отметили поклонники.
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы
10 августа, 11:38
 
ШоубизГлеб МатвейчукНовости шоу-бизнесаЗдоровьеЗнаменитостислухиАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала