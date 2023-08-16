https://ria.ru/20230816/matveychuk-1890432324.html
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 16.08.2023
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии
Певец и композитор Глеб Матвейчук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о своем самочувствии после сообщений в СМИ о его... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:21
2023-08-16T16:21
2023-08-16T16:46
шоубиз
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певец и композитор Глеб Матвейчук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о своем самочувствии после сообщений в СМИ о его госпитализации и тяжелом состоянии.По информации ряда изданий, 42-летнего артиста экстренно отвезли в больницу из-за резко ухудшегося самочувствия на фоне воспаления, возникшего после удаления зуба мудрости. У исполнителя поднялась температура, а домашнее лечение не помогло.Отмечается, если бы Матвейчук обратился к медикам позже, все могло закончиться плачевно. По словам самого исполнителя, самое страшное обошлось. Поэтому он не стал отменять семейный отдых в Абхазии, где продолжает приходить в себя и принимать множество препаратов. "Официально: сейчас со мной действительно все в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин", — написал Матвейчук. К публикации певец приложил снимки своих детей, которые бегают по пляжу и купаются в море. Исполнитель не так давно всерьез увлекся фотографией. В комментариях под постом пользователи пожелали артисту скорейшего выздоровления и обрадовались, что ему стало лучше. "Слава богу, что все закончилось благополучно", — отметили поклонники.
https://ria.ru/20230810/sukachev-1889237235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб матвейчук, новости шоу-бизнеса, здоровье, знаменитости, слухи, абхазия
Шоубиз, Глеб Матвейчук, Новости шоу-бизнеса, Здоровье, Знаменитости, слухи, Абхазия
Чуть не умер из-за зуба: Глеб Матвейчук рассказал о своем самочувствии
Попавшему в больницу из-за удаленного зуба певцу Глебу Матвейчуку стало лучше
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певец и композитор Глеб Матвейчук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал о своем самочувствии после сообщений в СМИ о его госпитализации и тяжелом состоянии.
По информации ряда изданий, 42-летнего артиста экстренно отвезли
в больницу из-за резко ухудшегося самочувствия на фоне воспаления, возникшего после удаления зуба мудрости. У исполнителя поднялась температура, а домашнее лечение не помогло.
Отмечается, если бы Матвейчук обратился к медикам позже, все могло закончиться плачевно.
По словам самого исполнителя, самое страшное обошлось. Поэтому он не стал отменять семейный отдых в Абхазии, где продолжает приходить в себя и принимать множество препаратов.
«
"Официально: сейчас со мной действительно все в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин", — написал Матвейчук.
К публикации певец приложил снимки своих детей, которые бегают по пляжу и купаются в море. Исполнитель не так давно всерьез увлекся фотографией.
В комментариях под постом пользователи пожелали артисту скорейшего выздоровления и обрадовались, что ему стало лучше. "Слава богу, что все закончилось благополучно", — отметили поклонники.
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