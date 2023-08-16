https://ria.ru/20230816/mask-1890341993.html

СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск

СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск

Сайты, которые не любит Илон Маск, грузятся дольше других веб-страниц, когда пользователи переходят на них из принадлежащей американскому предпринимателю... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:44

2023-08-16T09:44

2023-08-16T09:44

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сайты, которые не любит Илон Маск, грузятся дольше других веб-страниц, когда пользователи переходят на них из принадлежащей американскому предпринимателю социальной сети X, сообщает газета Washington Post. "Согласно тестам, проведенным во вторник газетой The Washington Post, пользователи, которые нажимали ссылку <...> в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) для одного из целевых веб-сайтов, должны были ждать около пяти секунд, прежде чем увидеть страницу", - отмечает издание. По его данным, среди веб-сайтов, которые загружаются с задержкой, были онлайн-конкуренты X - Facebook*, Instagram*, сайт программного обеспечения Bluesky и онлайн-платформа публикаций Substack, а также одно из мировых информационных агентств и газета Times. Как отмечает издание со ссылкой на неназванного пользователя, впервые задержки при переходе на статьи Times были замечены 1 августа. "В тот день (1 августа - ред.) Маск разразился тирадой в адрес новостной организации, назвав ее "апологетом расового геноцида" и попросив людей отменить подписку после того, как Times сообщила о политической полемике в Южной Африке, где родился Маск", - отмечает издание. По данным Washington Post, 15 августа после того, как статья издания была опубликована, X снизил время задержки перехода на некоторые сайты с пяти секунд до нуля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230806/sotsset-1888465710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, илон маск, twitter