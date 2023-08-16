Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/mask-1890341993.html
СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск
СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск
Сайты, которые не любит Илон Маск, грузятся дольше других веб-страниц, когда пользователи переходят на них из принадлежащей американскому предпринимателю... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:44
2023-08-16T09:44
в мире
россия
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сайты, которые не любит Илон Маск, грузятся дольше других веб-страниц, когда пользователи переходят на них из принадлежащей американскому предпринимателю социальной сети X, сообщает газета Washington Post. "Согласно тестам, проведенным во вторник газетой The Washington Post, пользователи, которые нажимали ссылку &lt;...&gt; в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) для одного из целевых веб-сайтов, должны были ждать около пяти секунд, прежде чем увидеть страницу", - отмечает издание. По его данным, среди веб-сайтов, которые загружаются с задержкой, были онлайн-конкуренты X - Facebook*, Instagram*, сайт программного обеспечения Bluesky и онлайн-платформа публикаций Substack, а также одно из мировых информационных агентств и газета Times. Как отмечает издание со ссылкой на неназванного пользователя, впервые задержки при переходе на статьи Times были замечены 1 августа. "В тот день (1 августа - ред.) Маск разразился тирадой в адрес новостной организации, назвав ее "апологетом расового геноцида" и попросив людей отменить подписку после того, как Times сообщила о политической полемике в Южной Африке, где родился Маск", - отмечает издание. По данным Washington Post, 15 августа после того, как статья издания была опубликована, X снизил время задержки перехода на некоторые сайты с пяти секунд до нуля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230806/sotsset-1888465710.html
https://ria.ru/20230806/mask-1888419584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_41ca73cb579f2e1c877e0490caa73049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, илон маск, twitter
В мире, Россия, Илон Маск, Twitter
СМИ сообщают о проблемах с переходами на сайты, которые не любит Маск

Washington Post: сайты, которые не любит Маск, грузятся дольше при переходе с X

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сайты, которые не любит Илон Маск, грузятся дольше других веб-страниц, когда пользователи переходят на них из принадлежащей американскому предпринимателю социальной сети X, сообщает газета Washington Post.
"Согласно тестам, проведенным во вторник газетой The Washington Post, пользователи, которые нажимали ссылку <...> в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) для одного из целевых веб-сайтов, должны были ждать около пяти секунд, прежде чем увидеть страницу", - отмечает издание.
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ
6 августа, 14:25
По его данным, среди веб-сайтов, которые загружаются с задержкой, были онлайн-конкуренты X - Facebook*, Instagram*, сайт программного обеспечения Bluesky и онлайн-платформа публикаций Substack, а также одно из мировых информационных агентств и газета Times. Как отмечает издание со ссылкой на неназванного пользователя, впервые задержки при переходе на статьи Times были замечены 1 августа.
«
"В тот день (1 августа - ред.) Маск разразился тирадой в адрес новостной организации, назвав ее "апологетом расового геноцида" и попросив людей отменить подписку после того, как Times сообщила о политической полемике в Южной Африке, где родился Маск", - отмечает издание.
По данным Washington Post, 15 августа после того, как статья издания была опубликована, X снизил время задержки перехода на некоторые сайты с пяти секунд до нуля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X
6 августа, 06:49
 
В миреРоссияИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала