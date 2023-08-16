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Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы - РИА Новости, 16.08.2023
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10:30 16.08.2023 (обновлено: 10:39 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/mariupol-1890347989.html
Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы
Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы - РИА Новости, 16.08.2023
Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы
Владимирская область отправила строительные материалы семье, жившей во владимирском пункте временного размещения, а затем вернувшейся в Мариуполь, сообщило... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:30
2023-08-16T10:39
надежные люди
мариуполь
владимирская область
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Владимирская область отправила строительные материалы семье, жившей во владимирском пункте временного размещения, а затем вернувшейся в Мариуполь, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале. "Семье Вениченко из Мариуполя отправлены стройматериалы для ремонта крыши дома... Больше года Вениченко жили в пункте временного размещения в Александрове. И вот, наконец, вернулись на Донбасс. Сейчас ремонтируют дом, чтобы жить вместе с детьми и внуками", - говорится в сообщении. Как сообщал ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев, супруги Вениченко вместе с семьёй дочери Анастасии покинули Мариуполь в марте 2022 года из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Их приняли в пункте временного размещения во Владимирской области. Анастасия вместе с мужем Николаем устроились на работу на завод, младшего сына определили в садик, старшего – в школу. В мае прошлого года родители Анастасии вернулись в Мариуполь. Их дом, в отличие от дома дочери, частично уцелел, они понемногу начали его восстанавливать. По словам Авдеева, супруги Вениченко попросили его помочь воссоединиться с родными. Владимирская область организовала для Анастасии, Николая и их сыновей микроавтобус, чтобы они также вернулись в Мариуполь.
https://ria.ru/20230814/knigi-1890003314.html
https://ria.ru/20230813/mariupol-1889777222.html
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мариуполь, владимирская область, вооруженные силы украины
Надежные люди, Мариуполь, Владимирская область, Вооруженные силы Украины
Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы

Владимирская область отправила семье из Мариуполя материалы для ремонта дома

© Фото : Telegram-канал правительства Владимирской областиВладимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы для ремонта дома
Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы для ремонта дома - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Telegram-канал правительства Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Владимирская область отправила строительные материалы семье, жившей во владимирском пункте временного размещения, а затем вернувшейся в Мариуполь, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.
"Семье Вениченко из Мариуполя отправлены стройматериалы для ремонта крыши дома... Больше года Вениченко жили в пункте временного размещения в Александрове. И вот, наконец, вернулись на Донбасс. Сейчас ремонтируют дом, чтобы жить вместе с детьми и внуками", - говорится в сообщении.
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Как сообщал ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев, супруги Вениченко вместе с семьёй дочери Анастасии покинули Мариуполь в марте 2022 года из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Их приняли в пункте временного размещения во Владимирской области. Анастасия вместе с мужем Николаем устроились на работу на завод, младшего сына определили в садик, старшего – в школу. В мае прошлого года родители Анастасии вернулись в Мариуполь. Их дом, в отличие от дома дочери, частично уцелел, они понемногу начали его восстанавливать.
По словам Авдеева, супруги Вениченко попросили его помочь воссоединиться с родными. Владимирская область организовала для Анастасии, Николая и их сыновей микроавтобус, чтобы они также вернулись в Мариуполь.
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