Владимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы
Владимирская область отправила семье из Мариуполя материалы для ремонта дома
© Фото : Telegram-канал правительства Владимирской областиВладимирская область отправила семье из Мариуполя стройматериалы для ремонта дома
© Фото : Telegram-канал правительства Владимирской области
РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Владимирская область отправила строительные материалы семье, жившей во владимирском пункте временного размещения, а затем вернувшейся в Мариуполь, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.
"Семье Вениченко из Мариуполя отправлены стройматериалы для ремонта крыши дома... Больше года Вениченко жили в пункте временного размещения в Александрове. И вот, наконец, вернулись на Донбасс. Сейчас ремонтируют дом, чтобы жить вместе с детьми и внуками", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев, супруги Вениченко вместе с семьёй дочери Анастасии покинули Мариуполь в марте 2022 года из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Их приняли в пункте временного размещения во Владимирской области. Анастасия вместе с мужем Николаем устроились на работу на завод, младшего сына определили в садик, старшего – в школу. В мае прошлого года родители Анастасии вернулись в Мариуполь. Их дом, в отличие от дома дочери, частично уцелел, они понемногу начали его восстанавливать.
По словам Авдеева, супруги Вениченко попросили его помочь воссоединиться с родными. Владимирская область организовала для Анастасии, Николая и их сыновей микроавтобус, чтобы они также вернулись в Мариуполь.