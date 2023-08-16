https://ria.ru/20230816/malva-1890428111.html

Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц

Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:49

2023-08-16T15:49

2023-08-16T15:49

безопасность

россия

кубинка

цнии "буревестник"

нпо "базальт"

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания. "Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 мм самоходных артиллерийских орудий 2С43", - сказал диктор. Контракт подписан с ЦНИИ "Буревестник". Также с компанией подписаны контракты на поставку модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов на шасси автомобиля "Урал-43206" 2С12А, 82-миллиметровых минометов 2Б24 и 120-миллиметровых минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81. С научно-производственным объединением "Стрела" министерство обороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов. С НПО "Базальт" подписан контракт на поставку 120-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. С НИМИ имени Бахирева - на изготовление и поставку 152-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасным снарядом. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230816/armiya-1890426805.html

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россия

кубинка

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Дарья Буймова

безопасность, россия, кубинка, цнии "буревестник", нпо "базальт", патриот, форум "армия — 2023"