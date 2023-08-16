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Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц - РИА Новости, 16.08.2023
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15:49 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/malva-1890428111.html
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
безопасность
россия
кубинка
цнии "буревестник"
нпо "базальт"
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания. "Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 мм самоходных артиллерийских орудий 2С43", - сказал диктор. Контракт подписан с ЦНИИ "Буревестник". Также с компанией подписаны контракты на поставку модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов на шасси автомобиля "Урал-43206" 2С12А, 82-миллиметровых минометов 2Б24 и 120-миллиметровых минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81. С научно-производственным объединением "Стрела" министерство обороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов. С НПО "Базальт" подписан контракт на поставку 120-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. С НИМИ имени Бахирева - на изготовление и поставку 152-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасным снарядом. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230816/armiya-1890426805.html
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россия
кубинка
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безопасность, россия, кубинка, цнии "буревестник", нпо "базальт", патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, ЦНИИ "Буревестник", НПО "Базальт", Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц

Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска колесных гаубиц "Мальва"

© Фото : Минобороны РФКолесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Минобороны РФ
Колесная самоходная гаубица "Мальва". Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания.
"Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 мм самоходных артиллерийских орудий 2С43", - сказал диктор.
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня Торнадо Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"
15:45
Контракт подписан с ЦНИИ "Буревестник". Также с компанией подписаны контракты на поставку модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов на шасси автомобиля "Урал-43206" 2С12А, 82-миллиметровых минометов 2Б24 и 120-миллиметровых минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.
С научно-производственным объединением "Стрела" министерство обороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов.
С НПО "Базальт" подписан контракт на поставку 120-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. С НИМИ имени Бахирева - на изготовление и поставку 152-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасным снарядом.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"
15:45
 
БезопасностьРоссияКубинкаЦНИИ "Буревестник"НПО "Базальт"ПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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