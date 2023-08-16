https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890443384.html
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале
В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:50
2023-08-16T16:50
2023-08-16T18:52
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.Она отметила, что сразу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф."К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка", - сказала Голикова.Она добавила, что вся необходимая помощь пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале оказывается.Голикова отметила, что, оценив ситуацию на месте, специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, перевезти в федеральные и московские учреждения."Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", - сказала Голикова.По ее словам, силами НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли близких и у которых близкие пострадали."Все это находится на контроле, и я хотела бы поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привести в Москву", - указала Голикова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230816/putin-1890446059.html
махачкала
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_53443db24081a90934c4e8655b59e983.jpg
Разбор завалов на месте взрыва в Махачкале
Кадры с места взрыва на окраине Махачкалы. Разбор завалов еще продолжается, движение по трассе затруднено, работают специалисты.
2023-08-16T16:50
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале, включая 20 детей
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Она отметила, что сразу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф.
"К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка", - сказала Голикова
.
Она добавила, что вся необходимая помощь пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале оказывается.
Голикова отметила, что, оценив ситуацию на месте, специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, перевезти в федеральные и московские учреждения.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
"Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", - сказала Голикова.
По ее словам, силами НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли близких и у которых близкие пострадали.
"Все это находится на контроле, и я хотела бы поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привести в Москву", - указала Голикова.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Путин сообщил, что Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале