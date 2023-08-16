https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890443384.html

Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023

Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:50

2023-08-16T16:50

2023-08-16T18:52

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.Она отметила, что сразу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф."К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка", - сказала Голикова.Она добавила, что вся необходимая помощь пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале оказывается.Голикова отметила, что, оценив ситуацию на месте, специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, перевезти в федеральные и московские учреждения."Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", - сказала Голикова.По ее словам, силами НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли близких и у которых близкие пострадали."Все это находится на контроле, и я хотела бы поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привести в Москву", - указала Голикова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230816/putin-1890446059.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва в Махачкале Кадры с места взрыва на окраине Махачкалы. Разбор завалов еще продолжается, движение по трассе затруднено, работают специалисты. 2023-08-16T16:50 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале