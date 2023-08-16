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Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
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16:50 16.08.2023 (обновлено: 18:52 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890443384.html
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале
В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:50
2023-08-16T18:52
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.Она отметила, что сразу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф."К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка", - сказала Голикова.Она добавила, что вся необходимая помощь пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале оказывается.Голикова отметила, что, оценив ситуацию на месте, специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, перевезти в федеральные и московские учреждения."Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", - сказала Голикова.По ее словам, силами НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли близких и у которых близкие пострадали."Все это находится на контроле, и я хотела бы поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привести в Москву", - указала Голикова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230816/putin-1890446059.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Разбор завалов на месте взрыва в Махачкале
Кадры с места взрыва на окраине Махачкалы. Разбор завалов еще продолжается, движение по трассе затруднено, работают специалисты.
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале, включая 20 детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Она отметила, что сразу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф.
"К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка", - сказала Голикова.
Она добавила, что вся необходимая помощь пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале оказывается.
Голикова отметила, что, оценив ситуацию на месте, специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, перевезти в федеральные и московские учреждения.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
"Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", - сказала Голикова.
По ее словам, силами НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли близких и у которых близкие пострадали.
"Все это находится на контроле, и я хотела бы поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привести в Москву", - указала Голикова.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Путин сообщил, что Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале
Вчера, 17:02
 
ПроисшествияМахачкалаЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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