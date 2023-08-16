https://ria.ru/20230816/madonna-1890356950.html
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни - РИА Новости, 16.08.2023
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни
Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:21
2023-08-16T11:21
2023-08-16T12:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
мадонна
лондон
бельгия
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936908_200:0:2661:1385_1920x0_80_0_0_93b9e5f173e5d52a78152f79c9dd21a0.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на официальном сайте артистки. Ранее планировалось, что гастроли, приуроченные к 40-летию творческой карьеры Мадонны, начнутся в середине прошлого месяца. Однако из-за плохого самочувствия их пришлось сдвинуть на осень. "Турне Celebration официально начнется с четырех концертов в Лондоне в октябре 2023 года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года", — говорится в описании к афише. На сайте также отмечают, что из-за изменений в гастрольном графике, некоторые шоу пришлось отменить. В конце июня Мадонну госпитализировали после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию.Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к туру Celebration.
https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html
лондон
бельгия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936908_108:0:2805:2023_1920x0_80_0_0_7da953b4fff8672d937f98bcae9a0cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, мадонна, лондон, бельгия, дания
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Мадонна, Лондон, Бельгия, Дания
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни
Певица Мадонна сообщила, что после тяжелой болезни начнет гастролировать осенью
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается
на официальном сайте артистки.
Ранее планировалось, что гастроли, приуроченные к 40-летию творческой карьеры Мадонны, начнутся в середине прошлого месяца. Однако из-за плохого самочувствия их пришлось сдвинуть на осень.
«
"Турне Celebration официально начнется с четырех концертов в Лондоне в октябре 2023 года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года", — говорится в описании к афише.
На сайте также отмечают, что из-за изменений в гастрольном графике, некоторые шоу пришлось отменить.
В конце июня Мадонну госпитализировали после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию.
Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.
По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к туру Celebration.
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации