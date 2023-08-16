https://ria.ru/20230816/madonna-1890356950.html

Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни

Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни - РИА Новости, 16.08.2023

Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни

Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:21

2023-08-16T11:21

2023-08-16T12:12

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на официальном сайте артистки. Ранее планировалось, что гастроли, приуроченные к 40-летию творческой карьеры Мадонны, начнутся в середине прошлого месяца. Однако из-за плохого самочувствия их пришлось сдвинуть на осень. "Турне Celebration официально начнется с четырех концертов в Лондоне в октябре 2023 года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года", — говорится в описании к афише. На сайте также отмечают, что из-за изменений в гастрольном графике, некоторые шоу пришлось отменить. В конце июня Мадонну госпитализировали после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию.Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к туру Celebration.

https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, мадонна, лондон, бельгия, дания