Рейтинг@Mail.ru
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:21 16.08.2023 (обновлено: 12:12 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/madonna-1890356950.html
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни - РИА Новости, 16.08.2023
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни
Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:21
2023-08-16T12:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
мадонна
лондон
бельгия
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936908_200:0:2661:1385_1920x0_80_0_0_93b9e5f173e5d52a78152f79c9dd21a0.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на официальном сайте артистки. Ранее планировалось, что гастроли, приуроченные к 40-летию творческой карьеры Мадонны, начнутся в середине прошлого месяца. Однако из-за плохого самочувствия их пришлось сдвинуть на осень. "Турне Celebration официально начнется с четырех концертов в Лондоне в октябре 2023 года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года", — говорится в описании к афише. На сайте также отмечают, что из-за изменений в гастрольном графике, некоторые шоу пришлось отменить. В конце июня Мадонну госпитализировали после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию.Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к туру Celebration.
https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html
лондон
бельгия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936908_108:0:2805:2023_1920x0_80_0_0_7da953b4fff8672d937f98bcae9a0cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, знаменитости, мадонна, лондон, бельгия, дания
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Мадонна, Лондон, Бельгия, Дания
Мадонна объявила новые даты мирового тура после тяжелой болезни

Певица Мадонна сообщила, что после тяжелой болезни начнет гастролировать осенью

© AP Photo / Invision/John ShearerМадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Мадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Invision/John Shearer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица Мадонна, которую в июле выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией, назвала новые даты своего мирового турне Celebration, сообщается на официальном сайте артистки.
Ранее планировалось, что гастроли, приуроченные к 40-летию творческой карьеры Мадонны, начнутся в середине прошлого месяца. Однако из-за плохого самочувствия их пришлось сдвинуть на осень.
«
"Турне Celebration официально начнется с четырех концертов в Лондоне в октябре 2023 года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года", — говорится в описании к афише.
На сайте также отмечают, что из-за изменений в гастрольном графике, некоторые шоу пришлось отменить.
В конце июня Мадонну госпитализировали после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию.
Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.
По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к туру Celebration.
Мадонна на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации
11 июля, 11:21
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиМадоннаЛондонБельгияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала