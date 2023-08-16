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"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли - РИА Новости, 16.08.2023
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Наука
 
15:33 16.08.2023 (обновлено: 16:19 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/luna-1890423597.html
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли - РИА Новости, 16.08.2023
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли
Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:33
2023-08-16T16:19
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос".&quot;Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны&quot;, — говорится в публикации.В госкорпорации уточнили, что маневр обеспечили два включения двигателей. Первое произошло в 11:57 мск и продолжалось 243 секунды, специалисты задействовали корректирующий тормозной двигатель. Второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.Все системы работают штатно, связь с аппаратом устойчивая.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html
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земля, россия, роскосмос
Наука, Земля, Россия, Роскосмос
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли

Роскосмос: аппарат "Луна-25" вышел на орбиту у спутника Земли

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25"
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос".
«

"Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны", — говорится в публикации.

В госкорпорации уточнили, что маневр обеспечили два включения двигателей. Первое произошло в 11:57 мск и продолжалось 243 секунды, специалисты задействовали корректирующий тормозной двигатель. Второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
Все системы работают штатно, связь с аппаратом устойчивая.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"
12:41
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
Районы для посадки станции Луна-25
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны
11 августа, 18:15
 
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