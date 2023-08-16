https://ria.ru/20230816/luna-1890423597.html

"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли

"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли - РИА Новости, 16.08.2023

"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли

Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:33

2023-08-16T15:33

2023-08-16T16:19

наука

земля

россия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_0cee0da118dd9ddec50dfface2f0ea28.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос"."Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны", — говорится в публикации.В госкорпорации уточнили, что маневр обеспечили два включения двигателей. Первое произошло в 11:57 мск и продолжалось 243 секунды, специалисты задействовали корректирующий тормозной двигатель. Второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.Все системы работают штатно, связь с аппаратом устойчивая.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.

https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html

https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, россия, роскосмос