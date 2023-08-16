https://ria.ru/20230816/luna-1890423597.html
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли - РИА Новости, 16.08.2023
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли
Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:33
2023-08-16T15:33
2023-08-16T16:19
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос"."Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны", — говорится в публикации.В госкорпорации уточнили, что маневр обеспечили два включения двигателей. Первое произошло в 11:57 мск и продолжалось 243 секунды, специалисты задействовали корректирующий тормозной двигатель. Второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.Все системы работают штатно, связь с аппаратом устойчивая.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
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земля, россия, роскосмос
Наука, Земля, Россия, Роскосмос
"Луна-25" вышла на орбиту у спутника Земли
Роскосмос: аппарат "Луна-25" вышел на орбиту у спутника Земли
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Российский космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту у спутника Земли, сообщил "Роскосмос"
.
«
"Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны", — говорится в публикации.
В госкорпорации уточнили, что маневр обеспечили два включения двигателей. Первое произошло в 11:57 мск и продолжалось 243 секунды, специалисты задействовали корректирующий тормозной двигатель. Второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
Все системы работают штатно, связь с аппаратом устойчивая.
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны
, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны