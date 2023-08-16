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Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3" - РИА Новости, 16.08.2023
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Наука
 
12:41 16.08.2023 (обновлено: 15:30 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3" - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"
Межпланетная станция "Луна-25" в среду днем оказалась ближе к спутнику Земли, чем запущенный за месяц до этого индийский аппарат "Чандраян-3", сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:41
2023-08-16T15:30
наука
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" в среду днем оказалась ближе к спутнику Земли, чем запущенный за месяц до этого индийский аппарат "Чандраян-3", сообщил РИА Новости источник."Баллистически в 12 часов "Луна-25" на 50 километров ближе к Луне, чем "Чандраян", — сказал собеседник агентства. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".Индийскую автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция провела маневр по сближению с Луной 14 августа, снизив орбиту до 150 и 177 километров в перигее и апогее. Индийское космическое агентство сообщило спустя два дня о подготовке к спуску станции к Луне и снизило орбиту до 153 и 163 километров. Посадка "Чандраяна" ожидается 23 августа.
https://ria.ru/20230816/selfi-1890384058.html
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луна, россия, земля, космос - риа наука
Наука, Луна, Россия, Земля, Космос - РИА Наука
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"

"Луна-25" оказалась ближе "Чандраяна-3" к спутнику Земли на 50 километров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" в среду днем оказалась ближе к спутнику Земли, чем запущенный за месяц до этого индийский аппарат "Чандраян-3", сообщил РИА Новости источник.
«
"Баллистически в 12 часов "Луна-25" на 50 километров ближе к Луне, чем "Чандраян", — сказал собеседник агентства.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.
Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Роскосмос" показал новое "селфи" станции "Луна-25"
13:14
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
Индийскую автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция провела маневр по сближению с Луной 14 августа, снизив орбиту до 150 и 177 километров в перигее и апогее. Индийское космическое агентство сообщило спустя два дня о подготовке к спуску станции к Луне и снизило орбиту до 153 и 163 километров. Посадка "Чандраяна" ожидается 23 августа.
Первые снимки, полученные со станции Луна-25
"Луна-25" передала первые снимки
14 августа, 18:54
 
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