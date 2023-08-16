https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html

Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"

Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3" - РИА Новости, 16.08.2023

Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"

Межпланетная станция "Луна-25" в среду днем оказалась ближе к спутнику Земли, чем запущенный за месяц до этого индийский аппарат "Чандраян-3", сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:41

2023-08-16T12:41

2023-08-16T15:30

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" в среду днем оказалась ближе к спутнику Земли, чем запущенный за месяц до этого индийский аппарат "Чандраян-3", сообщил РИА Новости источник."Баллистически в 12 часов "Луна-25" на 50 километров ближе к Луне, чем "Чандраян", — сказал собеседник агентства. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".Индийскую автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция провела маневр по сближению с Луной 14 августа, снизив орбиту до 150 и 177 километров в перигее и апогее. Индийское космическое агентство сообщило спустя два дня о подготовке к спуску станции к Луне и снизило орбиту до 153 и 163 километров. Посадка "Чандраяна" ожидается 23 августа.

https://ria.ru/20230816/selfi-1890384058.html

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луна, россия, земля, космос - риа наука