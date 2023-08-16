https://ria.ru/20230816/lososevye-1890473230.html

Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых

Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых - РИА Новости, 16.08.2023

Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании под руководством президента России Владимира Путина рассказал главе государства о "крайне удачном"... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:44

2023-08-16T18:44

2023-08-16T18:44

экономика

россия

камчатский край

владимир солодов

владимир путин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании под руководством президента России Владимира Путина рассказал главе государства о "крайне удачном" вылове лососевых в регионе. "Лососевая путина 2023 года крайне удачная. Мы превысили в 4 раза вылов прошлого года, и хочу отметить, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90% от общего улова на Дальнем Востоке", - сказал Солодов. По его оценке, этих результатов удалось достичь благодаря сбалансированной системе организации промысла, эффективным мерам по противодействию браконьерам и масштабным инвестициям в "береговое производство". "За последние пять лет объем частных инвестиций в эту отрасль составил 95 миллиардов рублей… Введенные перерабатывающие мощности обеспечивают безотходное производство – стопроцентную переработку сырья", - отметил Солодов. Как сообщалось, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что вылов лососевых в РФ в 2023 году станет вторым за всю историю наблюдений. По данным на вторник, общий вылов уже достиг 528 тысяч тонн, что в три раза больше 2022 года.

https://ria.ru/20230321/chukotka-1859386059.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, камчатский край, владимир солодов, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)