https://ria.ru/20230816/lososevye-1890473230.html
Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых
Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых - РИА Новости, 16.08.2023
Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании под руководством президента России Владимира Путина рассказал главе государства о "крайне удачном"... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:44
2023-08-16T18:44
2023-08-16T18:44
экономика
россия
камчатский край
владимир солодов
владимир путин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании под руководством президента России Владимира Путина рассказал главе государства о "крайне удачном" вылове лососевых в регионе. "Лососевая путина 2023 года крайне удачная. Мы превысили в 4 раза вылов прошлого года, и хочу отметить, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90% от общего улова на Дальнем Востоке", - сказал Солодов. По его оценке, этих результатов удалось достичь благодаря сбалансированной системе организации промысла, эффективным мерам по противодействию браконьерам и масштабным инвестициям в "береговое производство". "За последние пять лет объем частных инвестиций в эту отрасль составил 95 миллиардов рублей… Введенные перерабатывающие мощности обеспечивают безотходное производство – стопроцентную переработку сырья", - отметил Солодов. Как сообщалось, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что вылов лососевых в РФ в 2023 году станет вторым за всю историю наблюдений. По данным на вторник, общий вылов уже достиг 528 тысяч тонн, что в три раза больше 2022 года.
https://ria.ru/20230321/chukotka-1859386059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, камчатский край, владимир солодов, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Губернатор Камчатки рассказал Путину о "крайне удачном" вылове лососевых
Солодов: на Камчатке выловили в четыре раза больше лососевых, чем в 2022 году
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании под руководством президента России Владимира Путина рассказал главе государства о "крайне удачном" вылове лососевых в регионе.
"Лососевая путина 2023 года крайне удачная. Мы превысили в 4 раза вылов прошлого года, и хочу отметить, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90% от общего улова на Дальнем Востоке", - сказал Солодов. По его оценке, этих результатов удалось достичь благодаря сбалансированной системе организации промысла, эффективным мерам по противодействию браконьерам и масштабным инвестициям в "береговое производство".
"За последние пять лет объем частных инвестиций в эту отрасль составил 95 миллиардов рублей… Введенные перерабатывающие мощности обеспечивают безотходное производство – стопроцентную переработку сырья", - отметил Солодов.
Как сообщалось, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства глава Росрыболовства Илья Шестаков
сообщил, что вылов лососевых в РФ в 2023 году станет вторым за всю историю наблюдений. По данным на вторник, общий вылов уже достиг 528 тысяч тонн, что в три раза больше 2022 года.
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