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Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки

Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки - РИА Новости, 16.08.2023

Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки

В Рязанской области в колонии умер экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:55

2023-08-16T16:55

2023-08-16T23:19

онк

происшествия

рязанская область

геннадий лопырев

россия

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

кавказ

общественная наблюдательная комиссия

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РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. В Рязанской области в колонии умер экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин."Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ (Областная клиническая больница. — Прим. ред.), ему стало плохо", — сообщил собеседник агентства.По его словам, причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенанта. Также его осудили за незаконное хранение пистолетов и патронов к ним.Третий окружной военный суд позднее смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия, наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф — с 150 до 130 миллионов рублей. По данным сайта Скопинского районного суда Рязанской области, в 2019-м в суд поступало дело о снижении наказания в связи с применением нового закона в отношении Лопырева, но его оставили без рассмотрения.

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Кирилл Волков

онк, происшествия, рязанская область, геннадий лопырев, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), кавказ, общественная наблюдательная комиссия