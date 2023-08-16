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Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки - РИА Новости, 16.08.2023
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16:55 16.08.2023 (обновлено: 23:19 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/lopyrev-1890444521.html
Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки
Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки - РИА Новости, 16.08.2023
Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки
В Рязанской области в колонии умер экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:55
2023-08-16T23:19
онк
происшествия
рязанская область
геннадий лопырев
россия
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
кавказ
общественная наблюдательная комиссия
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РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. В Рязанской области в колонии умер экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин.&quot;Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ (Областная клиническая больница. — Прим. ред.), ему стало плохо&quot;, — сообщил собеседник агентства.По его словам, причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенанта. Также его осудили за незаконное хранение пистолетов и патронов к ним.Третий окружной военный суд позднее смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия, наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф — с 150 до 130 миллионов рублей. По данным сайта Скопинского районного суда Рязанской области, в 2019-м в суд поступало дело о снижении наказания в связи с применением нового закона в отношении Лопырева, но его оставили без рассмотрения.
рязанская область
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онк, происшествия, рязанская область, геннадий лопырев, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), кавказ, общественная наблюдательная комиссия
ОНК, Происшествия, Рязанская область, Геннадий Лопырев, Россия, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Кавказ, Общественная наблюдательная комиссия
Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки

В Рязанской области умер отбывавший срок за взятки генерал ФСО Лопырев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки
Генерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. В Рязанской области в колонии умер экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин.
«

"Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ (Областная клиническая больница. — Прим. ред.), ему стало плохо", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.
В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенанта. Также его осудили за незаконное хранение пистолетов и патронов к ним.
Третий окружной военный суд позднее смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия, наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф — с 150 до 130 миллионов рублей. По данным сайта Скопинского районного суда Рязанской области, в 2019-м в суд поступало дело о снижении наказания в связи с применением нового закона в отношении Лопырева, но его оставили без рассмотрения.
 
ОНКПроисшествияРязанская областьГеннадий ЛопыревРоссияФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)КавказОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
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