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Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал" - РИА Новости, 16.08.2023
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10:49 16.08.2023 (обновлено: 11:00 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/lizing-1890352931.html
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал" - РИА Новости, 16.08.2023
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:49
2023-08-16T11:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как снизить стоимость производства и лизинга легкого многоцелевого самолета "Байкал", говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Ещё одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения поручения – до 25 сентября текущего года. ЛМС-901 "Байкал" был разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".
https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html
https://ria.ru/20220209/baykal-1771839179.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), ан-2
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Ан-2
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"

Мишустин поручил подумать о снижении платежей за лизинг самолета "Байкал"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал"
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как снизить стоимость производства и лизинга легкого многоцелевого самолета "Байкал", говорится на сайте кабмина.
На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
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"Ещё одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", - говорится в тексте поручений.
Срок исполнения поручения – до 25 сентября текущего года.
ЛМС-901 "Байкал" был разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Ан-2
 
 
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