https://ria.ru/20230816/lizing-1890352931.html

Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"

Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал" - РИА Новости, 16.08.2023

Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:49

2023-08-16T10:49

2023-08-16T11:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

ан-2

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как снизить стоимость производства и лизинга легкого многоцелевого самолета "Байкал", говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Ещё одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения поручения – до 25 сентября текущего года. ЛМС-901 "Байкал" был разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".

https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html

https://ria.ru/20220209/baykal-1771839179.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), ан-2