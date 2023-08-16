https://ria.ru/20230816/lizing-1890352931.html
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал" - РИА Новости, 16.08.2023
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:49
2023-08-16T10:49
2023-08-16T11:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
ан-2
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения о том, как снизить стоимость производства и лизинга легкого многоцелевого самолета "Байкал", говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Ещё одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения поручения – до 25 сентября текущего года. ЛМС-901 "Байкал" был разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".
https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html
https://ria.ru/20220209/baykal-1771839179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), ан-2
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Ан-2
Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"
Мишустин поручил подумать о снижении платежей за лизинг самолета "Байкал"