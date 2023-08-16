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Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП - РИА Новости, 16.08.2023
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14:56 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/litva-1890412008.html
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП - РИА Новости, 16.08.2023
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП
Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на белорусской границе является очередным неконструктивным и недружественным шагом Вильнюса, это... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:56
2023-08-16T14:56
в мире
белоруссия
литва
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на белорусской границе является очередным неконструктивным и недружественным шагом Вильнюса, это приведет к росту очередей транспорта на границе, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Ранее в среду правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы") на границе с Белоруссией. В качестве причины закрытия были указаны "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду". "Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей", - сказал Бычковский. Он обратил внимание, что ранее "литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси". "Вместе с тем официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу (в Белоруссию)",- подчеркнул официальный представитель белорусского ведомства. Бычковский отметил, что "в связи с закрытием пунктов пропуска очереди транспорта увеличатся не только на литовском направлении". "Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы", - сказал он. Представитель Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что" литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".
https://ria.ru/20230711/nato-1883411587.html
https://ria.ru/20230724/polsha-1886044850.html
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в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП

Госпогранкомитет Белоруссии: закрытие Литвой КПП приведет к очередям на границе

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на белорусской границе является очередным неконструктивным и недружественным шагом Вильнюса, это приведет к росту очередей транспорта на границе, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Ранее в среду правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы") на границе с Белоруссией. В качестве причины закрытия были указаны "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду".
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"Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей", - сказал Бычковский.
Он обратил внимание, что ранее "литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси". "Вместе с тем официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу (в Белоруссию)",- подчеркнул официальный представитель белорусского ведомства.
Бычковский отметил, что "в связи с закрытием пунктов пропуска очереди транспорта увеличатся не только на литовском направлении". "Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы", - сказал он. Представитель Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что" литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".
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