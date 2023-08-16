https://ria.ru/20230816/litva-1890412008.html

Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП

Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП - РИА Новости, 16.08.2023

Погранкомитет Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой двух КПП

Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на белорусской границе является очередным неконструктивным и недружественным шагом Вильнюса, это... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:56

2023-08-16T14:56

2023-08-16T14:56

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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на белорусской границе является очередным неконструктивным и недружественным шагом Вильнюса, это приведет к росту очередей транспорта на границе, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Ранее в среду правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы") на границе с Белоруссией. В качестве причины закрытия были указаны "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду". "Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей", - сказал Бычковский. Он обратил внимание, что ранее "литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси". "Вместе с тем официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу (в Белоруссию)",- подчеркнул официальный представитель белорусского ведомства. Бычковский отметил, что "в связи с закрытием пунктов пропуска очереди транспорта увеличатся не только на литовском направлении". "Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы", - сказал он. Представитель Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что" литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".

https://ria.ru/20230711/nato-1883411587.html

https://ria.ru/20230724/polsha-1886044850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, литва