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"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами
"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами - РИА Новости, 16.08.2023
"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами
Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на миллион рублей компанию "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") за показ фильма с ЛГБТ-сценами без... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:37
2023-08-16T10:37
2023-08-16T10:44
вымпелком
происшествия
россия
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на миллион рублей компанию "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить ПАО "Вымпел-Коммуникации" наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - огласила решение судья.Протокол был составлен за распространение включающего в себя ЛГБТ-сцены фильма "Маленькая Италия" без маркировки "18+".Вину компания не признает, заявил в ходе заседания ее представитель. По словам юриста, умысла в распространении информации, связанной с ЛГБТ, не было, а сам ресурс "Билайн ТВ" доступен по подписке, "абонент знает, что выбирает и что смотрит, широкого доступа нет".На прошлой неделе "Вымпел-Коммуникации" оштрафовали за аналогичное правонарушение также на миллион рублей. В том случае речь шла о фильмах на "Билайн ТВ" "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник".Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
https://ria.ru/20230815/petrov-1890160678.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вымпелком, происшествия, россия, кино и сериалы
ВымпелКом, Происшествия, Россия, Культура, Кино и сериалы
"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами
"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на миллион рублей компанию "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить ПАО "Вымпел-Коммуникации" наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - огласила решение судья.
Протокол был составлен за распространение включающего в себя ЛГБТ-сцены фильма "Маленькая Италия" без маркировки "18+".
Вину компания не признает, заявил в ходе заседания ее представитель. По словам юриста, умысла в распространении информации, связанной с ЛГБТ, не было, а сам ресурс "Билайн ТВ" доступен по подписке, "абонент знает, что выбирает и что смотрит, широкого доступа нет".
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На прошлой неделе "Вымпел-Коммуникации" оштрафовали за аналогичное правонарушение также на миллион рублей. В том случае речь шла о фильмах на "Билайн ТВ" "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник".
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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