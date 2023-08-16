https://ria.ru/20230816/lgbt-1890350109.html

"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами

"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами - РИА Новости, 16.08.2023

"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами

Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на миллион рублей компанию "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") за показ фильма с ЛГБТ-сценами без... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:37

2023-08-16T10:37

2023-08-16T10:44

вымпелком

происшествия

россия

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на миллион рублей компанию "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить ПАО "Вымпел-Коммуникации" наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - огласила решение судья.Протокол был составлен за распространение включающего в себя ЛГБТ-сцены фильма "Маленькая Италия" без маркировки "18+".Вину компания не признает, заявил в ходе заседания ее представитель. По словам юриста, умысла в распространении информации, связанной с ЛГБТ, не было, а сам ресурс "Билайн ТВ" доступен по подписке, "абонент знает, что выбирает и что смотрит, широкого доступа нет".На прошлой неделе "Вымпел-Коммуникации" оштрафовали за аналогичное правонарушение также на миллион рублей. В том случае речь шла о фильмах на "Билайн ТВ" "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник".Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230815/petrov-1890160678.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вымпелком, происшествия, россия, кино и сериалы