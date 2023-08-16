https://ria.ru/20230816/lenoblast-1890362755.html

Ленобласть окажет дополнительную поддержку семьям погибших участников СВО

Ленобласть окажет дополнительную поддержку семьям погибших участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023

Ленобласть окажет дополнительную поддержку семьям погибших участников СВО

Власти Ленинградского области определили новые меры поддержки семьям погибших участников специальной военной операции (СВО), среди которых компенсация за... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:40

2023-08-16T11:40

2023-08-16T11:40

ленинградская область

александр дрозденко

ломоносовский район

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ленинградского области определили новые меры поддержки семьям погибших участников специальной военной операции (СВО), среди которых компенсация за установку памятника и ежемесячные выплаты детям погибших бойцов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, накануне в правительстве состоялась встреча членов семей погибших воинов с главой региона Александром Дрозденко. За круглым столом губернатор обсудил с близкими героев работу социальных кураторов, помощь в получении льгот, выделении семьям земли, дров, подведении газа, устройстве братьев и сестер погибших на учебу и оздоровительный отдых. По итогам встречи было принято решение, что Ленобласть компенсирует затраты родственников на установку памятников на могилах погибших в специальной военной операции. Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о ежемесячных выплатах детям павших героев. Из бюджета области они будут получать 50% региональной величины прожиточного минимума вплоть до совершеннолетия или до окончания учебы. "В Ленобласти создана комплексная система мер поддержки участников СВО и их семей. Выплаты детям по утере кормильца стали 59-й инициативой региона в этом направлении, и перечень мер продолжает расти", ― отметил губернатор. В свою очередь, близкие погибших воинов рассказали Александру Дрозденко о том, как они участвуют в организации помощи бойцам, в благотворительных мероприятиях, сборе гуманитарных грузов. Как уточнили в пресс-службе, в ходе встречи фонд "Паскаль за мир", созданный в Ломоносовском районе и фонды "Защитники Отечества", "Ленинградский рубеж", комитет общественных коммуникаций Ленинградской области договорились об оказании совместной помощи участникам СВО и их семьям.

https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, ломоносовский район, социальные выплаты