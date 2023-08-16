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Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли - РИА Новости, 16.08.2023
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16:50 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/krymchanin-1890443108.html
Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли
Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли - РИА Новости, 16.08.2023
Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли
Прения по делу жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в приготовлении к госизмене, перенесли на следующую неделю из-за обысков в ростовском СИЗО, где его... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:50
2023-08-16T16:50
происшествия
юлия дорофеева
украина
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Прения по делу жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в приготовлении к госизмене, перенесли на следующую неделю из-за обысков в ростовском СИЗО, где его содержат, сообщила журналистам адвокат Юлия Дорофеева. В среду в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону должны были пройти прения сторон. "Со слов суда, в СИЗО №1 идут обысковые мероприятия. Доставка подсудимого не состоялась", - сказала адвокат, не уточнив, с чем связан обыск. Заседание отложено на 24 августа. Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
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происшествия, юлия дорофеева, украина, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Юлия Дорофеева, Украина, Ростов-на-Дону, Россия
Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли

Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов" крымчанина Круглова перенесли

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Прения по делу жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в приготовлении к госизмене, перенесли на следующую неделю из-за обысков в ростовском СИЗО, где его содержат, сообщила журналистам адвокат Юлия Дорофеева.
В среду в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону должны были пройти прения сторон.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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15 августа, 06:57
«
"Со слов суда, в СИЗО №1 идут обысковые мероприятия. Доставка подсудимого не состоялась", - сказала адвокат, не уточнив, с чем связан обыск.
Заседание отложено на 24 августа.
Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации.
Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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