https://ria.ru/20230816/krymchanin-1890443108.html

Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли

Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли - РИА Новости, 16.08.2023

Прения по делу пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина перенесли

Прения по делу жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в приготовлении к госизмене, перенесли на следующую неделю из-за обысков в ростовском СИЗО, где его... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:50

2023-08-16T16:50

2023-08-16T16:50

происшествия

юлия дорофеева

украина

ростов-на-дону

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Прения по делу жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в приготовлении к госизмене, перенесли на следующую неделю из-за обысков в ростовском СИЗО, где его содержат, сообщила журналистам адвокат Юлия Дорофеева. В среду в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону должны были пройти прения сторон. "Со слов суда, в СИЗО №1 идут обысковые мероприятия. Доставка подсудимого не состоялась", - сказала адвокат, не уточнив, с чем связан обыск. Заседание отложено на 24 августа. Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

https://ria.ru/20230816/podozrevaemye-1890409871.html

украина

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, юлия дорофеева, украина, ростов-на-дону, россия