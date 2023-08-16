https://ria.ru/20230816/krym-1890498403.html

Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым

Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым - РИА Новости, 17.08.2023

Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым

Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-16T20:35

2023-08-16T20:35

2023-08-17T00:08

россия

украина

франция

владимир путин

николя саркози

оон

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ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент Франции Николя Саркози. "Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — отметил он. При этом Саркози выразил мнение, что референдум под наблюдением международного сообщества необходим для "утверждения настоящего положения вещей". Экс-президент Франции также высказал идею о проведении аналогичных голосований в новых регионах России, чтобы в окончательной и прозрачной манере закрыть вопрос о возвращении этих территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20230324/krym-1860328443.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

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россия, украина, франция, владимир путин, николя саркози, оон