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Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым - РИА Новости, 17.08.2023
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20:35 16.08.2023 (обновлено: 00:08 17.08.2023)
https://ria.ru/20230816/krym-1890498403.html
Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым
Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым - РИА Новости, 17.08.2023
Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым
Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-16T20:35
2023-08-17T00:08
россия
украина
франция
владимир путин
николя саркози
оон
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ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент Франции Николя Саркози. "Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — отметил он. При этом Саркози выразил мнение, что референдум под наблюдением международного сообщества необходим для "утверждения настоящего положения вещей". Экс-президент Франции также высказал идею о проведении аналогичных голосований в новых регионах России, чтобы в окончательной и прозрачной манере закрыть вопрос о возвращении этих территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20230324/krym-1860328443.html
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россия, украина, франция, владимир путин, николя саркози, оон
Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Николя Саркози, ООН
Саркози оценил шансы Украины "вернуть" Крым

Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией идею возврата Крыма Украине

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Крым. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент Франции Николя Саркози.
"Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — отметил он.
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При этом Саркози выразил мнение, что референдум под наблюдением международного сообщества необходим для "утверждения настоящего положения вещей".
Экс-президент Франции также высказал идею о проведении аналогичных голосований в новых регионах России, чтобы в окончательной и прозрачной манере закрыть вопрос о возвращении этих территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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