https://ria.ru/20230816/krym-1890440145.html

Это конец: Зеленскому сообщили жуткие новости из-за плана по захвату Крыма

Это конец: Зеленскому сообщили жуткие новости из-за плана по захвату Крыма - РИА Новости, 16.08.2023

Это конец: Зеленскому сообщили жуткие новости из-за плана по захвату Крыма

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба Гитлера, если он попытается реализовать план по захвату Крыма, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:35

2023-08-16T16:35

2023-08-16T16:35

политика

украина

россия

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба Гитлера, если он попытается реализовать план по захвату Крыма, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки", — напомнил аналитик.Джонсон добавил, что это напоминает ему историю с Гитлером, сидевшим в своем берлинском бункере весной 1945 года накануне тотального разгрома вермахта."Вот что ждет Зеленского", — резюмировал он.Президент Украины неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины".Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20230816/plan-1890424678.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)